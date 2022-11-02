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WhatsApp'a çıldırtan özellik! Ekran görüntüsü almak isteyen kullanıcılar şoke oldu: "Arkadaşlar geçmiş olsun"

02.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp kullanıcıları için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ancak WhatsApp, bazı kullanıcıları çıldırtacak bir özelliği günlük hayatımıza soktu. Yeni özellik, daha önce sadece beta kullanıcıları tarafından kullanılıyordu ancak şimdi normal kullanıcıların da erişimine açılmış gibi görünüyor. Bu özellik, ekran görüntüsü almak isteyen kullanıcıların "engellendi" bildirimi almasına neden oldu. WhatsApp'ın yeni ekran görüntüsü özelliği çok tartışılacak gibi duruyor.

WhatsApp'a çıldırtan özellik! Ekran görüntüsü almak isteyen kullanıcılar şoke oldu: "Arkadaşlar geçmiş olsun"

iOS ve Android uygulaması bulunan WhatsApp yeni özellikler sunma adına çalışmalarını sürdürüyor. WhatsApp'ın çoğu yeni özelliği, uygulamasının beta sürümlerine ekleniyor ve böylece daha çıkmadan WhatsApp'a hangi özelliklerin geleceği görülebiliyor. Örneğin bir kez görüntülenen fotoğraflarda ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği de böyle bir özellikti. WhatsApp, insanların mesajları bir kez görüntülemek için ekran görüntüsü veya ekran kaydı almasını önlemek için bu korumayı iOS betasına eklemişti. Bu özellik, beta sürümü yükleyen bazı kullanıcılar tarafından kullanılabilir olmuştu. Şimdi bu özellik, normal kullanıcıların da erişimine açılmış gibi görünüyor.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAYA ENGEL

WhatsApp, bir defa görüntüle seçeneğiyle paylaşılan fotoğraflarda ekran görüntüsü almayı engellemişe benziyor. WhatsApp'ın ekran görüntüsü engelleme özelliği sayesinde, kullanıcılar bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve videolarda ekran görüntüsü alamayacak. Sosyal medyada bolca paylaşılan aşağıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz gibi, bir kez görüntülenebilen fotoğraflar ve videolardan ekran görüntüsü ve ekran kaydı almak artık mümkün olmayacak. Almaya çalıştığınızda ise karşınıza "Ekran görüntüsü engellendi. Daha fazla gizlilik için bu ekran görüntüsü engellendi." bildirimi çıkacak.

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Yeni özellikle alınan bildirimler kullanıcıları şoke etti. Bir Twitter gönderisinde söz konusu bildirimin ekran görüntüsünü paylaşan bir kullanıcı, "Arkadaşlar geçmiş olsun" ifadesine yer verdi. Bu özellik çok fazla tartışılacak gibi görünüyor.

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Ancak şunu da unutmamak gerek; ikinci bir cihazla söz konusu fotoğraf veya videonun kaydı yine de alınabilir. Bu açıdan dikkatli olmak şart gibi.

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