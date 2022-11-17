WhatsApp'a yeni özellikler geldi! Bunlardan biri "Sonunda bu da oldu" dedirtti: Artık "Menemen soğanlı mı olur yoksa soğansız mı?" diye sorabilirsiniz

WhatsApp iOS ve Android sürümlerine yeni özellikler getirmeyi sürdürüyor. Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın bir süredir yeni özellik üzerinde çalıştığı ise bilinen bir gerçek. Yeni WhatsApp özelliklerinden bazılarının kullanıcılara sunulması bekleniyordu ve bu sonunda gerçekleşti. WhatsApp'a iki yeni özellik geldi! Detaylara geçmeden önce, bu iki özelliğin WhatsApp kullanıcılarını hayli şaşırtacağını belirtelim.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ: KENDİNİZE MESAJ ATIN, BÖYLECE BAŞKASINDAN MESAJ BEKLEMEYİN!

WhatsApp'ın yeni özelliklerinden birinin bir mesaj gelsin de nasıl gelirse gelsin diye telefonun ucunda bekleyenlerin derdine derman olacağını söylemiştik. Bahsettiğimiz bu özellik, WhatsApp'ta kendi kendine mesaj atma özelliğinden başkası değil. Bu özellik sayesinde, adından da anlayabileceğiniz gibi WhatsApp üzerinden kendinize mesaj atabiliyorsunuz. Kendinize mesaj atarak WhatsApp'ı ufak bir notlar uygulaması olarak da kullanabilirsiniz. Bu özellik daha şimdiden birçok kullanıcıya "sonunda bu da oldu" dedirtmiş durumda.

Eğer WhatsApp'ın kullanıma sunmaya başladığı bu özellik ile ilgili kafanızda herhangi bir soru işareti yoksa, WhatsApp'ın ikinci özelliğine geçiyoruz; Anketlere.

DİLERSENİZ "MENEMEN SOĞANLI MI YOKSA SOĞANSIZ MI OLUR?" DİYE SORUN, DİLERSENİZ DE BAŞKA BİR SORU SORUN! İŞTE WHATSAPP'IN İKİNCİ ÖZELLİĞİ

WhatsApp'ın ikinci özelliği, daha önce beta sürümlerde de görülmüş olan Anketler özelliği. Evet, WhatsApp'ta anket yapmak artık mümkün. Bu özellikle hem kişisel hem de grup konuşmalarında anket oluşturulabilirsiniz. WhatsApp'ın anket özelliğini kullanmak ise gayet basit.

WHATSAPP'TA ANKET NASIL YAPILIR?

WhatsApp'ta anket oluşturmak için yapmanız gerekenler şöyle;