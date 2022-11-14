HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İşte sosyal medya WhatsApp'ın yeni özelliği! Adı "eşlik" ama sunduklarının eşi benzeri yok gibi: Aynı anda, farklı...

İşte sosyal medya WhatsApp'ın yeni özelliği! Adı "eşlik" ama sunduklarının eşi benzeri yok gibi: Aynı anda, farklı...

14.11.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu WhatsApp kullanıcıları için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak WhatsApp'ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. Bu yeni WhatsApp özelliğinin adı "eşlik modu" ancak sunduklarının WhatsApp içinde bir eşi benzeri yok gibi! WhatsApp'ın yeni özelliği sosyal medya platformunun yeni beta sürümünde keşfedildi. WhatsApp kullanıcılarının iOS ve Android için WhatsApp'a yakın zamanda gelmesi beklenen bu özelliği çok yararlı bulacağı düşünülüyor.

İşte sosyal medya WhatsApp'ın yeni özelliği! Adı "eşlik" ama sunduklarının eşi benzeri yok gibi: Aynı anda, farklı...

WhatsApp, iOS ve Android için kullanıcılarına bazı yeni özellikler sunuyor. WhatsApp daha farklı özellikler sunmak üzere çalışmalarına ise tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'a gelen yeni özellikler paylaşılmıştı. Bu özellikler arasında bir kez görüntülenen fotoğraflarda ekran görüntüsü almayı engelleme ve çevrimiçi bilgisini gizleme özelliği bulunuyordu. WhatsApp'ın son beta sürümlerinden birinde ise cevapsız çağrılar için "Rahatsız Etme" modu desteğinin getirildiği görülmüştü. Şimdi "Bu haftanın en iyi WhatsApp haberi" olarak değerlendirilen yeni bir WhatsApp özelliği daha ortaya çıkarıldı.

WHATSAPP'TAN "EŞLİK" MODU ÖZELLİĞİ! PEKİ NE İŞE YARIYOR?

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp, Play Store'dan Android için WhatsApp beta'nın en yeni sürümlerinden birini yükleyen bazı beta test kullanıcılarına eşlik modunu sunuyor. Bu özellik her ne kadar "Eşlik modu" adını taşısa da WhatsApp içinde bir eşi benzeri bulunmuyor. Çünkü bu mod sayesinde mevcut WhatsApp hesabını başka bir telefona bağlayabilme imkanı tanınıyor. Yani bu mod ile birlikte WhatsApp hesabınızı, aynı anda farklı cihazlarda kullanabileceksiniz.

eşlik modu

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, WhatsApp içinde bir “Cihazı bağla” seçeneği olacak. Eğer bir gün bu seçenek WhatsApp hesabınızda ortaya çıkarsa, bu WhatsApp'ı ek bir cep telefonunda kullanabileceğiniz anlamına gelecek!

Aktarılanlara göre, aynı anda en fazla 4 cihazı bağlanabilecek. Böylece WhatsApp hesabınıza ikiden fazla cep telefonu da bağlayabileceksiniz. WhatsApp hesabınızı yeni bir cep telefonuna bağladıktan sonra, sohbet geçmişiniz bağlı cihazlarınız arasında senkronize edilecek. Ayrıca, WhatsApp'ı bağlı bir cep telefonundan kullansanız bile kişisel mesajlarınız ve aramalarınız uçtan uca şifrelenecek. Ancak bu bir beta sürüm olduğundan, bazı özelliklerin (canlı konumları görüntüleme ve çıkartmalar gibi) kullanılamayabileceğine ilişkin uyarı yapılıyor.

EŞLİK MODU NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp'ın eşlik modu, Play Store'dan Android için WhatsApp betanın en son güncellemesini yükleyen bazı beta test kullanıcıları için mevcut. Önümüzdeki haftalarda bu özelliğin daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

Müjde! WhatsApp'tan sevindiren bir özellik daha Müjde! WhatsApp'tan sevindiren bir özellik daha

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Facebook çöktü mü, neden girilemiyor?Facebook çöktü mü, neden girilemiyor?
İnternette yavaşlama mı var? BTK'dan açıklama...İnternette yavaşlama mı var? BTK'dan açıklama...
Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp

En Çok Okunan Haberler

İstiklal'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

İstiklal'deki patlamada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Bakan Soylu duyurdu! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist yakalandı

Bakan Soylu duyurdu! İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı!

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle kaçtı

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle kaçtı

Hain saldırı için 47 gün önceyi hatırlattı! 'Bir maksat var burada'

Hain saldırı için 47 gün önceyi hatırlattı! 'Bir maksat var burada'

İlginizi Çekebilir

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Daha 11 yaşında IQ testinde Einstein ve Hawking'i bile geçti!

Daha 11 yaşında IQ testinde Einstein ve Hawking'i bile geçti!

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.