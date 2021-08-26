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WhatsApp, aldığı yenilikler ile beraber gelişmeye devam ediyor

26.08.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp’a yeni özellik! Herkes bunu bekliyordu. Facebook’un çatısı altında yer alan WhatsApp, gizlilik sözleşmesi konusundan beri fazlasıyla kan kaybetti.

WhatsApp, aldığı yenilikler ile beraber gelişmeye devam ediyor

Kullanıcılarının önemli bir bölümünü ezeli rakibi olan Telegram’a kaptıran uygulama, son zamanlarda aldığı yeniliklerle beraber yavaş yavaş yaralarını sarmaya başladı. Kullanıcılarını geri kazanmayı sürdüren WhatsApp, yeni özellikler ile beraber kullanım deneyimini de en üst noktaya taşımanın planlarını yapıyor.

Ortaya çıkan detaylara göre WhatsApp, çok yakın bir zaman dilimi içerisinde mesaj tepkileri özelliğini kullanıma sunacak. Bu özelliğin pek yakında servis edilecek yeni bir sürüm ile beraber telefonlara geleceğini söyleyebiliriz. Güncelleme yapıldığında, mesajlara tepki özelliğini kullanmaya başlayabileceksiniz. Bunun nasıl çalışacağını ise deneyim etmeden söylemek kolay değil.

Uygulama son olarak kaybolan mesaj özelliğini devreye sokmuştu. Bu sayede kullanıcılar artık yalnızca bir seferliğine görüntülenebilen fotoğraf veya videoları karşı tarafa yollayabiliyor. Hali hazırda kullanımda olan kaybolan fotoğraf&videolar, pek çok kişi tarafından fazlasıyla sevildi ve sıklıkla kullanılıyor. Popüler mesajlaşma platformunun bu tarz yeniliklere daha fazla önem vermesi ile beraber eski gücüne kavuşacağı ve Telegram’a fırsat vermeyeceği konuşuluyor. Peki bu konuda sizin tercihiniz hangi uygulamadan yana?

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facebook whatsapp
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