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Whatsapp Arşiv önemli bir güncelleme aldı

30.07.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, yenilenen güncellemesiyle arşivlenmiş sohbetlere yeni bir mesaj gelse bile sohbetlerin arşivde kalacağı yeni bir Arşivlenmiş Sohbetler özelliğini kullanıma sunuyor.

Whatsapp Arşiv önemli bir güncelleme aldı

Daha önce, arşiv sohbetine yeni bir mesaj gelir gelmez arşivden çıkarılırdı.

Bu yeni özellik, WhatsApp kullanıcılarına gelen kutuları üzerinde daha fazla kontrol ve arşivlenmiş sohbet klasörlerini düzenlemek için daha fazla seçenek sağlayacak. Facebook’a bağlı Whatsapp, kullanıcıların yeni bir mesaj aldıklarında bile arşivlenmiş sohbetleri sessize almalarını sağlayacak yeni özelliğini duyurdu.

WhatsApp, birçok kullanıcının yeni bir mesaj geldiğinde arşivlenen sohbetin arşivde kalmasını talep ettiğini bildirdi. Başlangıçta, ayar geçen hafta bazı iPhone kullanıcıları için mevcuttu ve şimdi Android ve iOS kullanıcıları için kullanıma sunuluyor. WhatsApp’ın yeni özelliği sayesinde, artık arşiv sohbet dizisine yeni bir mesaj gelirse, ana sohbet klasöründe görünmeyecek.

Ancak arşiv sohbet klasörüne gidip bakarsanız, oradaki tüm mesajları göreceksiniz. Sohbeti kendiniz arşivden çıkarana kadar bu yeni mesajları ana sohbette görmezsiniz. Mesajlaşma uygulaması, son birkaç yıldır arşiv sohbeti özelliğini test ediyor. 2019 yılında bu özellik beta sürümünde görüldü ancak daha sonra kullanıma konmadı.

Özellik geçen yıl yeniden ortaya çıktı ve o zamandan kullanıma sunulması için iyileştirme çalışmaları yapılıyor. WhatsApp, bu yeni özelliği başlatma nedenini  açıkladı. WhatsApp’ın amacı “her zaman yalnızca sizin için çok özel ve önemli olan kişilerle konuşabileceğiniz özel ve güvenli bir yer oluşturmak.”

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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