WhatsApp, güncellenmiş gizlilik politikasını yayınladı

WhatsApp bir blog gönderisinde, “Önümüzdeki haftalarda, WhatsApp’ta daha fazla bilgi sağlayan bir afiş göstereceğiz,” diye yazdı. “Duyulan endişeleri gidermek için daha fazla bilgi de ekledik. Sonunda, insanlara WhatsApp’ı kullanmaya devam etmeleri için bu güncellemeleri inceleyip bilgi edinmelerini sağlamaya başlayacağız. “Güncellenen gizlilik politikası, şirketin Ocak ayında tanıttığı gizlilik politikası ile aynı. Bir WhatsApp sözcüsü, kullanıcıların nihayetinde yeni politikanın yürürlüğe girdiği 15 Mayıs’a kadar yeni şartları kabul etmek zorunda kalacaklarını doğruladı.

Güncellenen gizlilik politikası, Facebook’un ticarete attığı son gelişmeleri ele alıyor. WhatsApp için bu, uygulamanın iş mesajlaşma araçlarının genişletilmesi ve uygulamaya yeni alışveriş özelliklerinin eklenmesi anlamına geliyordu. Yeni terimler, Facebook’un bu etkileşimleri sağlamada oynadığı rolü daha açık bir şekilde ele alıyor. Ancak WhatsApp’ın değişiklikleri kullanıcılar üzerinde hiçbir uyarı olmadan yayması, Facebook’a olan genel güvensizlik, yaygın “yanlış bilgi” ve “kafa karışıklığı” ile sonuçlandı. Pek çok kullanıcı, güncellemeyi WhatsApp’ı Facebook ile daha fazla veri paylaşmaya yönlendirdiği şeklinde yorumladı.