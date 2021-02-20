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WhatsApp, güncellenmiş gizlilik politikasını yayınladı

20.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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WhatsApp, güncellenmiş gizlilik politikasını yayınladı

Şirket, kullanıcılara yeni gizlilik politikasını “önümüzdeki haftalarda” tekrar duyuracak. Uygulama, kullanıcıların yeni şartları kabul etmeden önce değişiklikler hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağını söyledi.

WhatsApp bir blog gönderisinde, “Önümüzdeki haftalarda, WhatsApp’ta daha fazla bilgi sağlayan bir afiş göstereceğiz,” diye yazdı. “Duyulan endişeleri gidermek için daha fazla bilgi de ekledik. Sonunda, insanlara WhatsApp’ı kullanmaya devam etmeleri için bu güncellemeleri inceleyip bilgi edinmelerini sağlamaya başlayacağız. “Güncellenen gizlilik politikası, şirketin Ocak ayında tanıttığı gizlilik politikası ile aynı. Bir WhatsApp sözcüsü, kullanıcıların nihayetinde yeni politikanın yürürlüğe girdiği 15 Mayıs’a kadar yeni şartları kabul etmek zorunda kalacaklarını doğruladı.

Güncellenen gizlilik politikası, Facebook’un ticarete attığı son gelişmeleri ele alıyor. WhatsApp için bu, uygulamanın iş mesajlaşma araçlarının genişletilmesi ve uygulamaya yeni alışveriş özelliklerinin eklenmesi anlamına geliyordu. Yeni terimler, Facebook’un bu etkileşimleri sağlamada oynadığı rolü daha açık bir şekilde ele alıyor. Ancak WhatsApp’ın değişiklikleri kullanıcılar üzerinde hiçbir uyarı olmadan yayması, Facebook’a olan genel güvensizlik, yaygın “yanlış bilgi” ve “kafa karışıklığı” ile sonuçlandı. Pek çok kullanıcı, güncellemeyi WhatsApp’ı Facebook ile daha fazla veri paylaşmaya yönlendirdiği şeklinde yorumladı.

Yeni bildiri mevcut hasarı gidermek için yeterli olmayabilir. Neticede binlerce insan Signal ve Telegram gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçti bile. WhatsApp Perşembe günkü blog gönderisinde, rakip hizmetlere olan ilgi hakkında konuştu. “Bazı kullanıcıların diğer uygulamaları da kontrol edebileceğini anlıyoruz” dedi. Ancak şirket, bu hizmetlerin WhatsApp’tan daha az “güvenilir ve güvenli” olabileceğini de belirtti.

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