WhatsApp kullanıcıları dikkat! Bu üç hatayı sakın yapmayın

WhatsApp, sosyal medyanın gündeminde olmaya devam ediyor fakat 2 milyardan fazla kullanıcısı olan platformda siber tehdit olaylarının yaşanması da insanları endişelendiriyor. WhatsApp, her ne kadar kullanıcıların güvenliğini artıracak önlemler alsa da dolandırıcılar farklı yöntemler geliştirerek WhatsApp kullanıcılarını hedef almaya çalışıyor. Örneğin, Meta çatısı altındaki platformun siber tehdit duvarlarını güçlendirmesine rağmen, son yıllarda birçok bilgisayar korsanı WhatsApp kullanıcılarına yönelik binlerce dolandırıcılık olayına imza atmış durumda. Bu endişe verici olsa da kendinizi güvende tutmanız için WhatsApp'ta yapmamaya dikkat etmeniz gereken üç hata var.

1- TANIMADIĞINIZ KİŞİLERLE KONUŞMAK VE PARA GÖNDERMEK

Bilgisayar korsanları, WhatsApp kullanıcılarını dolandırabilmek için rastgele yeni bir numara kullanırlar ve kişiye bir arkadaşı olduklarını veya sevdikleri biri olduklarına inandırmaya çalışırlar. Tabii ki gerçek öyle değildir. Ancak dolandırıcılar telaşa kapılmanızı ve o telaşla hareket edip hata yapmanızı bekledikleri için size duygusal bir dil olarak yaklaşacaklardır.

Örneğin, bir arkadaşınız veya tanıdığınız biri gibi davranarak acil bir durumdan dolayı kendi telefonlarını kullanamadıklarını, başka birinin telefonundan size yazmak zorunda kaldıklarını ve acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyebilirler. Fakat o kişinin gerçekten tanıdığınız kişi olduğunu doğrulamadan konuşmaya ve para göndermeye çalışmayın.

2- RASTGELE BAĞLANTILARI AÇMAK

Diyelim ki WhatsApp'ta başka biriyle konuşurken, aniden tanıdığınız başka birinden bir link içeren mesaj geldi. Link, sizi oldukça iyi bir indirime veya cezbedici bir teklife götürmeyi hedefliyor. Gönderen kişi tanıdığınız biri ve numarası da rehberinizde kayıtlı olan numara. Ancak bilmelisiniz ki her şey göründüğü gibi mükemmel değil.

Büyük ihtimalle rehberinizdeki o kişi kendisine gönderilen bağlantıya tıkladı ve dolandırıcıların ağına düştü. Örneğini çok gördüğümüz bu yöntem ile başkalarına da otomatik olarak aynı link gönderiliyor. Siz arkadaşınızdan geldi sanıyorsunuz ancak linki aslında otomatik olarak dolandırıcılar gönderiyor. Bir nevi dolandırıcılar, tanıdığınız kişinin WhatsApp hesabını ele geçiriyor.

3- WHATSAPP'I DÜZENLİ OLARAK GÜNCELLEMEMEK

WhatsApp'taki dolandırıcılık yöntemlerinden korunmanın en iyi yolu WhatsApp'ın yolladığı güncellemeleri yüklemekten geçiyor. WhatsApp dolandırıcıların bir yöntemini bulduğunda bunları güncellemeler ile düzeltmeye çalışıyor. Eğer bu güncellemeleri yüklemez iseniz WhatsApp'ın herhangi bir açığa karşı aldığı önlemler telefonunuzda olmaz. Eğer cihazınızda otomatik güncellemeleri açarsanız WhatsApp yeni bir güncelleme geldiğinde siz elinizi değmeden otomatik olarak güncellenebilir.

