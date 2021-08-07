WhatsApp’ta sizi kimin engellediğini nasıl bulabilirsiniz?

Ancak bazı adımlarla sizi kimin engellediğini öğrenebilirsiniz. İlk yapmanız gereken şey son görülmeyi kontrol etmek. Birinin sizi engellediğinden şüpheleniyorsanız, sohbet penceresine gidin ve son görülme veya çevrimiçi durumlarını kontrol edin. Engellenirseniz, burada son görülme ve çevrimiçi durumu görmezsiniz. Tabii karşı taraf son görülme özelliğini de kapatmış olabilir.

Bir diğer seçenek profil resmini kontrol etmek. Whatsapp uygulamasında birisi tarafından engellenirseniz onun profil resmini göremezsiniz. Bu da engellenip engellenmediğinizi anlamanın bir yolu olabilir. Riskli ama bir diğer yol da o kişiye mesaj atmaktır. Hem profil fotoğrafı yok hem de mesajınız tek tık alıyorsa engellenmiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Bunların dışında Whatsapp araması yapmayı da deneyebilirsiniz. Bir WhatsApp araması yaparak karşınızdaki kişinin sizi engelleyip engellemediğini de kontrol edebilirsiniz. Çağrı bağlanırsa, engellenmemişsiniz demektir. En son seçenek grup sohbeti oluşturmak olabilir. Bir grup oluşturun ve ona birkaç arkadaş ekleyin. Ardından şüphelendiğiniz kişiyi ekleyin. Bu kişi tarafından engellendiyseniz, onları ekleme yetkiniz olmadığını söyleyen bir mesaj alacaksınız.

