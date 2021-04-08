WhatsApp'ta 'ücretsiz Netflix' tehlikesi!

Kötü amaçlı yazılımlar, kullanıcıların hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Özellikle yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla kötü amaçlı yazılımların saldırganlığı da artmış durumda. Şimdi ise siber güvenlik şirketi Check Point Research (CPR), bu anlamda endişe veren bir keşfe imza attı.

ÜCRETSİZ NETFLIX YALANI İLE WHATSAPP'A ERİŞİYORLAR

Check Point Research (CPR), kısa süre önce Google Play'de, kötü amaçlı yazılımların gizlendiği sahte bir uygulama keşfetti. Şirketin aktardığına göre, 'FlixOnline' adını taşıyan sahte uygulama, Netflix uygulamasını kopyalıyordu ve tamamen ücretsiz olarak sunuluyordu. Kullanıcılar, sahte uygulamayı indirdiğinde ve kötü amaçlı yazılıma istemeden izin verdiğinde, kötü amaçlı yazılım kurbanın WhatsApp'ına erişiyor ve kullanıcıların WhatsApp'taki kişi ve gruplarını koronavirüs nedeniyle Netflix içeriklerine ücretsiz bir şekilde erişebileceğini iddia eden, Netflix'in bir kopyası olan sahte bir internet sitesine yönlendiriyordu.

Bu benzersiz tehdit yöntemi, korsanların kimlik avı saldırıları gerçekleştirmesine, yanlış bilgiler yaymasına ve kullanıcıların WhatsApp hesaplarından kimlik bilgilerini ve verilerine çalmasına neden olabilirdi. Ancak şirket harekete geçti.