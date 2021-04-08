WhatsApp'ta 'ücretsiz Netflix' tehlikesi!

Kötü amaçlı yazılımlar, kullanıcıların hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Özellikle yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla kötü amaçlı yazılımların saldırganlığı da artmış durumda. Şimdi ise siber güvenlik şirketi Check Point Research (CPR), bu anlamda endişe veren bir keşfe imza attı.
Check Point Research (CPR), kısa süre önce Google Play'de, kötü amaçlı yazılımların gizlendiği sahte bir uygulama keşfetti. Şirketin aktardığına göre, 'FlixOnline' adını taşıyan sahte uygulama, Netflix uygulamasını kopyalıyordu ve tamamen ücretsiz olarak sunuluyordu. Kullanıcılar, sahte uygulamayı indirdiğinde ve kötü amaçlı yazılıma istemeden izin verdiğinde, kötü amaçlı yazılım kurbanın WhatsApp'ına erişiyor ve kullanıcıların WhatsApp'taki kişi ve gruplarını koronavirüs nedeniyle Netflix içeriklerine ücretsiz bir şekilde erişebileceğini iddia eden, Netflix'in bir kopyası olan sahte bir internet sitesine yönlendiriyordu.
Bu benzersiz tehdit yöntemi, korsanların kimlik avı saldırıları gerçekleştirmesine, yanlış bilgiler yaymasına ve kullanıcıların WhatsApp hesaplarından kimlik bilgilerini ve verilerine çalmasına neden olabilirdi. Ancak şirket harekete geçti.
Keşfi yapan şirket, Google'a kötü niyetli uygulamanın ayrıntılarını bildirdi ve Google, uygulamayı Play Store'dan kaldırdı. Fakat "FlixOnline" uygulaması, yaklaşık 500 kez indirildi. Ancak bu uygulamayı telefonunda tutan bazı Android kullanıcıları olabilir. Üstelik bu uygulamayı APK dosyası şeklinde indirerek cihazına yüklemiş kullanıcılar da bulunabilir. Bu yüzden telefonunuzdaki uygulamaları gözden geçirmenizde fayda var.
Araştırmacılar, kullanıcıların güvenilir kişilerden veya mesajlaşma gruplarından geliyormuş gibi görünse bile, WhatsApp veya diğer mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla kendilerine gönderilen indirme bağlantılarına veya ek dosyalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.
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