HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp tekrar devreye girdi! Keşfedilen yeni özelliğini görenler büyük bir sürprize rastladı

WhatsApp tekrar devreye girdi! Keşfedilen yeni özelliğini görenler büyük bir sürprize rastladı

09.12.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp avatar dönemini başlattı. Platform, WhatsApp avatar özelliği dışında yeni özellikler üzerinde çalışmayı da sürdürüyor. Android için WhatsApp betanın yeni bir sürümünde ise yeni bir özellik keşfedildi. Keşfedilen yeni özelliği görenler büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Çünkü görünüşe göre daha önce bir kez görüntüle özelliği sunan WhatsApp, bu özelliğe yeni bir ekleme yapmak için tekrar devreye girdi. WhatsApp kendi kendine mesaj atma özelliği de getirmişti.

WhatsApp tekrar devreye girdi! Keşfedilen yeni özelliğini görenler büyük bir sürprize rastladı

WhatsApp milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde ise, kullanıcılarını memnun etmek adında çalıştığı söylenen WhatsApp avatar özelliği ile karşımıza çıkmıştı. WhatsApp, avatarları WhatsApp'a getirdiğini duyurmuştu. Kademeli olarak kullanıma sunulan WhatsApp avatar özelliği ile WhatsApp'ta profil fotoğrafınız olarak kişiselleştirilmiş avatarınızı kullanabileceğiniz açıklanmıştı. Öte yandan WhatsApp kendi kendine mesaj atma özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

WHATSAPP'TAN YENİ ÖZELLİK!

Şimdi ise WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı keşfedildi. WABetaInfo'nun aktardığına göre, Android için WhatsApp beta 2.22.25.20 sürümünü çıkartan WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için tek seferlik metin mesajları gönderme üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde tek sefer görüntülenebilen fotoğraf ve videolar gönderme imkanı sunan "Bir kez görüntüle" özelliği metinler için de çalışacak gibi görünüyor.

WhatsApp2

TEKRAR OKUMAK MÜMKÜN OLMAYACAK

Kaynağın verdiği bilgilere göre, bu özellik aracılığıyla gönderilen bir metin bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak. Tekrar okumak mümkün olmayacak. Ancak bu özelliğin henüz geliştirilme aşamasında olduğu belirtiliyor.

WhatsApp'taki bu gelişme, çok hoşunuza gidecek: Tam 21 adet... WhatsApp'taki bu gelişme, çok hoşunuza gidecek: Tam 21 adet...

Öte yandan bu özelliğin, çok önemli bilgileri paylaştığınızda ve daha fazla gizlilik için alıcının telefonundan hemen silmek istediğinizde çok kullanışlı olacağı söyleniyor. Ek olarak verilen bilgilere göre, bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve videolarda olduğu gibi, bir kez görüntülenebilen metin mesajlarını da iletmek ve kopyalamak mümkün olmayacak. Ayrıca, metni bir kez görüntülemeye yarayacak özellikte ekran görüntüsü alınmasının da engellenmesi bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şok dava! 'Çocuklar uyumuyor, yemek yemiyor, duş almıyor'Şok dava! 'Çocuklar uyumuyor, yemek yemiyor, duş almıyor'
Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktıDünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı
6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı! 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!
Anahtar Kelimeler:
whatsapp

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarına bir indirim daha!

Benzin fiyatlarına bir indirim daha!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti!

Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti!

Türkiye'nin konuştuğu olayda cinsel istismar olayında yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda cinsel istismar olayında yeni gelişme!

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

İlginizi Çekebilir

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.