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Kullanıcılara müjde! WhatsApp'taki bu gelişme, çok hoşunuza gidecek: Tam 21 adet...

05.12.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp kullanıcıları için yeni müjdeler vermeye devam ediyor. WhatsApp kullanıcılarına gelen müjdelere şimdi bir yenisi daha eklendi. O müjde, Android için WhatsApp beta'nın 2.22.25.12 sürümünde ortaya çıktı. Aktarılanlara göre WhatsApp, 21 yeni emoji üzerinde çalışıyor.

Kullanıcılara müjde! WhatsApp'taki bu gelişme, çok hoşunuza gidecek: Tam 21 adet...

WhatsApp yeni özellikler üzerinde çalışmalarını sürdürürken, WhatsApp'ın beta sürümleri üzerinden WhatsApp'a gelme ihtimali olan özelliklerin keşfi de yapılmaya devam ediyor. Bu keşiflere bir yenisi daha eklendi. Android için WhatsApp beta'nın 2.22.25.12 numaralı sürümünde yapılan o keşfe göre, WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için 21 yeni emoji üzerinde çalışıyor!

WHATSAPP'TAN 21 YENİ EMOJİ

WABetaInfo'nun aktardığına göre, Android için WhatsApp beta 2.22.25.12 sürümünde yapılan keşifle WhatsApp'ın uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanacak 21 yeni emoji üzerinde çalıştığı tespit edildi.

WhatsApp iç

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Yukarıda yer alan ekran görüntüsünde görebileceğiniz bu emojiler şöyle sıralandı:

  • Titreyen yüz
  • Pembe kalp
  • Mavi kalp
  • Gri kalp
  • Eşek
  • Geyik başı
  • Ördek
  • Melek kanadı
  • Denizanası
  • Sümbül
  • Bezelye
  • Zencefil
  • Yelpaze
  • Tarak
  • Yan flüt
  • Marakas
  • Sihizm sembolü
  • Wi-fi sembolü
  • Çak bi' beşlik (soldan)
  • Çak bi' beşlik (sağdan)
  • Kuş başı

Ayrıca, WhatsApp'ın 8 emojiyi de yeniden tasarladığı belirtildi.

Müjde! WhatsApp'tan sevindiren bir özellik daha Müjde! WhatsApp'tan sevindiren bir özellik daha

YENİ WHATSAPP EMOJİLERİ NE ZAMAN GELECEK?

21 yeni emojinin daha sonraki bir tarihte tüm beta test kullanıcılarına sunulması planlanıyor. WhatsApp’ın yeni emojileri şimdilik beta sürümünde test ediliyor ancak yakın bir zamanda genel kullanıma sunulmaları bekleniyor.

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