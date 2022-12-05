Kullanıcılara müjde! WhatsApp'taki bu gelişme, çok hoşunuza gidecek: Tam 21 adet...

WhatsApp yeni özellikler üzerinde çalışmalarını sürdürürken, WhatsApp'ın beta sürümleri üzerinden WhatsApp'a gelme ihtimali olan özelliklerin keşfi de yapılmaya devam ediyor. Bu keşiflere bir yenisi daha eklendi. Android için WhatsApp beta'nın 2.22.25.12 numaralı sürümünde yapılan o keşfe göre, WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için 21 yeni emoji üzerinde çalışıyor!

WHATSAPP'TAN 21 YENİ EMOJİ

WABetaInfo'nun aktardığına göre, Android için WhatsApp beta 2.22.25.12 sürümünde yapılan keşifle WhatsApp'ın uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanacak 21 yeni emoji üzerinde çalıştığı tespit edildi.

Yukarıda yer alan ekran görüntüsünde görebileceğiniz bu emojiler şöyle sıralandı:

Titreyen yüz

Pembe kalp

Mavi kalp

Gri kalp

Eşek

Geyik başı

Ördek

Melek kanadı

Denizanası

Sümbül

Bezelye

Zencefil

Yelpaze

Tarak

Yan flüt

Marakas

Sihizm sembolü

Wi-fi sembolü

Çak bi' beşlik (soldan)

Çak bi' beşlik (sağdan)

Kuş başı

Ayrıca, WhatsApp'ın 8 emojiyi de yeniden tasarladığı belirtildi.

YENİ WHATSAPP EMOJİLERİ NE ZAMAN GELECEK?

21 yeni emojinin daha sonraki bir tarihte tüm beta test kullanıcılarına sunulması planlanıyor. WhatsApp’ın yeni emojileri şimdilik beta sürümünde test ediliyor ancak yakın bir zamanda genel kullanıma sunulmaları bekleniyor.



