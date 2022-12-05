Kullanıcılara müjde! WhatsApp'taki bu gelişme, çok hoşunuza gidecek: Tam 21 adet...

WhatsApp yeni özellikler üzerinde çalışmalarını sürdürürken, WhatsApp'ın beta sürümleri üzerinden WhatsApp'a gelme ihtimali olan özelliklerin keşfi de yapılmaya devam ediyor. Bu keşiflere bir yenisi daha eklendi. Android için WhatsApp beta'nın 2.22.25.12 numaralı sürümünde yapılan o keşfe göre, WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için 21 yeni emoji üzerinde çalışıyor!
WABetaInfo'nun aktardığına göre, Android için WhatsApp beta 2.22.25.12 sürümünde yapılan keşifle WhatsApp'ın uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanacak 21 yeni emoji üzerinde çalıştığı tespit edildi.
Yukarıda yer alan ekran görüntüsünde görebileceğiniz bu emojiler şöyle sıralandı:
Ayrıca, WhatsApp'ın 8 emojiyi de yeniden tasarladığı belirtildi.
21 yeni emojinin daha sonraki bir tarihte tüm beta test kullanıcılarına sunulması planlanıyor. WhatsApp’ın yeni emojileri şimdilik beta sürümünde test ediliyor ancak yakın bir zamanda genel kullanıma sunulmaları bekleniyor.