WhatsApp Web telefon uzaktayken çalışır mı? WhatsApp Web telefon kapanınca açık kalır mı?

Akıllı telefonlar ile günlük hayata giren zaman içinde WhatsApp tüm kullanıcılarının en çok tercih ettiği iletişim yöntemi oldu. İlk kez 2015 yılında web sürümünü üretti. WhatsApp web uygulaması güncelleştirme ve geliştirmelerle bugünkü son halini aldı.

Telefon ile aktif bir internet bağlantısı olan masaüstü bilgisayar arasındaki bağlantıyı birkaç saniye içinde kurarak uygulamayı web üzerinden kullanmak mümkün olabiliyor. Uygulama Chrome, Safar, Firefox ya da Opera tarayıcılarında kullanılabiliyor.

WhatsApp Web telefon uzaktayken çalışır mı?

Uygulamanın web üzerinden kullanılmaya devam etmesi için bir kez telefon ile bilgisayar arasında bağlantı kurulması yeterli olacaktır. Web sayfasındaki QR kod telefondaki uygulamanın menüsünden taratılarak uygulama masaüstü bilgisayarda kullanılmaya başlanabilir. Telefon uzakta olsa bile bilgisayarda açık kalmaya ve kullanılabilmeye devam eder.

Açık kalması için belli bir süre zorunluluğu ya da limiti yoktur. Uygulamanın başka bir cihazda açık olup olmadığını uygulama üzerinden anlamak mümkündür. Bunun için uygulamanın menüsündeki Ayarlar sekmesine girilir. Bu sekmedeki Whatsapp Web menüsü altında bağlı ve açık olan cihazlar listelenir. İsteğe göre seçilen cihaz ya da cihazlardan çıkış yapılabilir.

WhatsApp Web telefon kapanınca kapanır mı?

Sürekli olarak yapılan güncellemelerin sonucunda whatsapp web artık masaüstü bilgisayarlarda istenildiği kadar kullanılabiliyor. Telefon kapansa ya da telefonun şarjı bitse ya da internet bağlantısı kesilse bile uygulama masaüstü bilgisayar üzerinden kullanılmaya devam edilebiliyor.

WhatsApp Web telefon olmadan çalışır mı?

Birkaç yıl öncesine kadar telefon aktif olarak internete bağlı olmadan ya da açık kalmadan web üzerinden kullanılamıyordu. Ancak uygulamaya gelen son güncellemelerin ardından bu sorun ortadan kalktı. Son bir yıldır uygulama masaüstü bilgisayarda çalışabilmek için sürekli bir telefona ihtiyaç duyulmuyor.

Uygulamanın bu yeni geliştirilen özelliği çevrim dışı mesajlaşma olarak adlandırılıyor. Uzun zamandır testleri yapıldı ve kullanılır hale geldi. Özellikle web üzerinden kullanmayı tercih eden kullanıcılar tarafından en çok talep edilen bu özellik acil durumlarda da faydalı oluyor.

Whatsapp uygulamasının bu yeni özelliği Windows ve mac üzerinden kullanılabiliyor. Uygulamanın web sürümü kullanıcıları bu özellik ile aktif internet dışında hiçbir bağlantıya ihtiyaç duymuyor. Herhangi bir telefon olmadan bilgisayara whatsapp mobil uygulaması indirerek web sürümü kullanmak mümkün olabiliyor.



