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WhatsApp Web bildirim kapatma: WhatsApp Web bildirimleri nasıl kapatılır?

05.06.2022 03:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp, tüm dünyada birçok kişi tarafından kullanılan bir iletişim aracıdır. WhatsApp kullanıcılarına arasında birbirleri ile anlık olarak mesajlaşabilme imkanı sağlamaktadır. Hem iş hem de özel yaşamımızda sık sık kullandığımız WhatsApp'ın, kullanıcılarına erişim kolaylığı sağladığı pek çok özellik mevcuttur. WhatsApp Web de bu özelliklerden bir tanesidir. Peki, WhatsApp Web bildirimleri nasıl kapatılır?

WhatsApp Web bildirim kapatma: WhatsApp Web bildirimleri nasıl kapatılır?

İçindekiler

  • WhatsApp Web bildirim kapatma nedir?
  • WhatsApp Web bildirimleri nasıl kapatılır?
  • WhatsApp Web şu an aktif uyarısı nasıl kapatılır?

WhatsApp akıllı telefonlar aracılığı ile anında iletişim kurabilme, görüntülü konuşma, fotoğraf ve video paylaşımı yapılabilmesini sağlayan bir platformdur. WhatsApp Web uygulaması ise bilgisayar veya tabletten internet tarayacısı ile kullanılabilen bir WhatsApp sürümüdür.

WhatsApp Web bildirim kapatma nedir?

Kullanıcıların birbirleri ile anında iletişim kurabilmesi için WhatsApp tarafından bildirim gönderilir. Bu bildirimler iletişim hızı ve kolaylığı sağlar. WhatsApp Web kullanırken aynı anda birçok bildirim ekrana gelebilir ve bu durum, bazen kullanıcılar açısından istenmeyen bir duruma dönüşebilir. Uygulamayı kullanırken bildirimleri aktif hale getirmek mümkündür. Fakat bildirim alınmak istenmezse WhatsApp Web bildirim kapatma işlemini gerçekleştirmek gerekir.

WhatsApp Web bildirimleri nasıl kapatılır?

WhatsApp Web masaüstü bildirimlerini kapatma işlemi için bazı adımları takip etmeniz gerekir:

  • İlk olarak WhatsApp Web uygulamasını açıyoruz ve Menü sekmesine (dikey bir şekilde bulunan üç nokta) tıklıyoruz. Ardından Ayarlar >Bildirimler sekmesine geliyoruz.
  • Daha sonra Masaüstü uyarılarında bulunan kutucuğu boş bırakıyoruz.
  • Eğer bildirimleri belirli bir süre ile kapatmak istiyorsanız Uyarı ve Sesleri Kapat seçeneğinde kaşınıza çıkan zaman dilimlerinden birini seçebilirsiniz. Ayrıca Tüm Masaüstü Bildirimlerini Kapat seçeneği ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu adımları takip ettiğinizde bildirimleri başarılı bir şekilde kapatmış olacaksınız. Bildirimleri geri almak istiyorsanız yine aynı adımları izlemeniz gerekir.

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WhatsApp Web şu an aktif uyarısı nasıl kapatılır?

Kullanıcılar uygulamaya girdiğinde güvenlik amaçlı olarak WhatsApp Web şu an aktif bildirimi gelmektedir. Bu bildirimin gelmesini istemiyorsanız birkaç adım ile kapatmanız mümkündür.

  • WhatsApp Web uygulamasına giriş yapıyoruz.
  • Ardından telefonunuza WhatsApp Web şu an aktif uyarısı geldikten sonra telefonun ayarlar bölümüne basıyoruz.
  • Burada Uygulamalar bölümünde WhatsApp uygulamasını bulup açıyoruz.
  • Daha sonra Bildirim kısmına gelerek Diğer bildirimler seçeneğine basıyoruz.
  • Bildirimlere izin ver seçeneğinin sağ tarafında bulunan kısma bir kere basmamız yeterli olacaktır.

Bu işlemleri sırası ile takip ettiğinizde artık WhatsApp Web şu an aktif bildirimi kapatma işlemini tamamlamış olacaksınız. Bu bildirimi tekrardan almak istiyorsanız eğer işlemleri aynı şekilde takip ettiğinizde yine almaya devam edeceksiniz.

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