WhatsApp Web bildirim kapatma: WhatsApp Web bildirimleri nasıl kapatılır?

WhatsApp akıllı telefonlar aracılığı ile anında iletişim kurabilme, görüntülü konuşma, fotoğraf ve video paylaşımı yapılabilmesini sağlayan bir platformdur. WhatsApp Web uygulaması ise bilgisayar veya tabletten internet tarayacısı ile kullanılabilen bir WhatsApp sürümüdür.
Kullanıcıların birbirleri ile anında iletişim kurabilmesi için WhatsApp tarafından bildirim gönderilir. Bu bildirimler iletişim hızı ve kolaylığı sağlar. WhatsApp Web kullanırken aynı anda birçok bildirim ekrana gelebilir ve bu durum, bazen kullanıcılar açısından istenmeyen bir duruma dönüşebilir. Uygulamayı kullanırken bildirimleri aktif hale getirmek mümkündür. Fakat bildirim alınmak istenmezse WhatsApp Web bildirim kapatma işlemini gerçekleştirmek gerekir.
WhatsApp Web masaüstü bildirimlerini kapatma işlemi için bazı adımları takip etmeniz gerekir:
Bu adımları takip ettiğinizde bildirimleri başarılı bir şekilde kapatmış olacaksınız. Bildirimleri geri almak istiyorsanız yine aynı adımları izlemeniz gerekir.
Kullanıcılar uygulamaya girdiğinde güvenlik amaçlı olarak WhatsApp Web şu an aktif bildirimi gelmektedir. Bu bildirimin gelmesini istemiyorsanız birkaç adım ile kapatmanız mümkündür.
Bu işlemleri sırası ile takip ettiğinizde artık WhatsApp Web şu an aktif bildirimi kapatma işlemini tamamlamış olacaksınız. Bu bildirimi tekrardan almak istiyorsanız eğer işlemleri aynı şekilde takip ettiğinizde yine almaya devam edeceksiniz.
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