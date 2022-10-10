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WhatsApp Web görüntülü konuşma adımları: WhatsApp Web'de görüntülü arama nasıl yapılır?

10.10.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyarlarca kullanıcı tarafından tercih edilen Whatsapp uygulaması masaüstü bilgisayarlarda kullanılan web sürümü ile dikkat çekiyor. Kullanıcılar uygulamanın telefondaki tüm özelliklerinden masaüstü bilgisayarlarında da yaralanabiliyor. WhatsApp Web'de görüntülü konuşma nasıl yapılır?

WhatsApp Web görüntülü konuşma adımları: WhatsApp Web'de görüntülü arama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • WhatsApp Web görüntülü konuşma nasıl yapılır?
  • WhatsApp Web görüntülü arama nasıl yapılır?
  • WhatsApp Web'de görüntülü arama yapamıyorum, ne yapmalıyım?

Sürekli olarak geliştirilen Whatsapp uygulamasının web sürümü birkaç yıl önce kullanılmaya başlandı. Bu sürüm sayesinde kişiler telefon kullanmak zorunda olmadan yalnızca aktif bir internet bağlantısı ile masaüstü bilgisayarlardan whatsapp uygulamasını kullanabiliyor.

Whatsapp web sürümü kullanıcıları, uygulamanın dosya gönderip alma, yazılı ya da sesli mesaj gönderme, sesli ya da görüntülü konuşma gibi tüm ayrıcalıklardan yararlanabiliyor.

WhatsApp Web görüntülü konuşma nasıl yapılır?

Farklı şehir ya da ülkelerdeki tüm kullanıcılar whatsapp web sürümü üzerinden görüntülü ya da sesli konuşma yapabilir. Ücretsiz olan bu uygulamanın masaüstü bilgisayarda çalışması için bazı şartlar vardır.

Öncelikle masaüstü bilgisayardan arama ve görüşme yapabilmek için Windows 10 64 bit sürüm 1903 ya da macOS 10.13 sürümlerine ihtiyaç duyulur. Bu sürümlerden daha üst sürümlerde de bu özellik desteklenmektedir. Grup aramaları için geliştirmeler yapıldığından bu özellik henüz aktif edilmemiştir.

Uygulamanın web sürümü üzerinden sesli ya da görüntülü arama yapabilmek için öncelikle kullanılacak olan masaüstü bilgisayarında aktif bir internet bağlantısı olması gerekiyor. Bağlantının zayıf ya da güçlü oluşu görüşmenin kalitesini de etkiliyor.

Görüşme yapabilmek için Whatsapp uygulaması bilgisayarın mikrofon ve kamerasına ulaşılabilecek izne sahip olmalıdır. WhatsApp Web görüntülü arama özelliğini kullanabilmek için bilgisayara bağlı bir ses çıkış cihazı, kamera ve mikrofon zorunluluğu vardır. Bu özelliklere sahip olmayan bir masaüstü bilgisayarında sesli ya da görüntülü konuşma yapılamaz.

Kaliteli bir sesli ve görüntülü görüşme yapabilmek için ses çıkışı iyi olan bir mikrofonlu kulaklık önerilmektedir. Aranacak kişi web sürümündeki kişi listesinden bulunur. Görüntülü arama simgesi seçilir ve görüşme başlatılır. Gelen aramayı kabul etmek, reddetmek ya da yok saymak mümkündür.

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WhatsApp Web görüntülü arama nasıl yapılır?

Görüntülü ya da sesli konuşma sırasında kamera ve mikrofon kapatılabilir ya da açılabilir. Biriyle sesli görüşme yaparken görüşme bitmeden görüntülü görüşmeye geçiş yapılabilir.

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WhatsApp Web'de görüntülü arama yapamıyorum, ne yapmalıyım?

Masaüstü bilgisayarınızın WhatsApp Web görüntülü ve sesli konuşma için ihtiyaç duyulan gereksinimlerine sahip olup olmadığını kontrol edin. İnternet bağlantınızın aktif olduğundan ve görüşmeye yetecek kalitede olduğundan emin olun. Whatsapp web uygulamasının kameranıza ve mikrofonunuza olan erişimini kontrol edin.

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whatsapp web Microsoft
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