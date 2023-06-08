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WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! "Büyük bir adım oldu"

08.06.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'ın yeni özelliği duyuruldu. WhatsApp'ın duyurduğu özelliğin adı ise "Kanallar" olarak açıklandı. "Kanallar" özelliği, yöneticilerin tek yönlü olarak metin, fotoğraflar, videolar, çıkartmalar ve anketler gönderebileceği bir yayın aracı olarak tanımlanıyor. WhatsApp yaptığı açıklamada ise "Kanalların geliştirilmesi, kullanıcılarımızın yıllardır bizden atmamızı istediği büyük bir adım oldu" ifadelerini kullandı. İşte WhatsApp'ın Kanallar özelliğiyle ilgili tüm detaylar!

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu! "Büyük bir adım oldu"

WhatsApp o özelliğin duyurusunu gerçekleştirdi... WhatsApp'ın yeni özelliği Kanallar olarak açıklandı! Ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliği Kanalları, resmi blog'undan yaptığı açıklamayla detaylandırdı. İşte WhatsApp'ın aktardıkları...

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ: KANALLAR!

WhatsApp, resmi blog'u üzerinden yaptığı açıklamasında "Kişi ve kuruluşlardan önemli güncellemeleri WhatsApp'tan ayrılmadan almanın basit, güvenilir ve gizli bir yolu olan Kanalları tanıtmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

WhatsApp açıklamada, Kanalları, Güncellemeler adlı yeni bir sekmede geliştirdiklerini, Durumu ve takip edilmesi seçilen kanalları içeren bu sekmenin; aile, arkadaş ve topluluklarıyla olan sohbetlerden ayrı olacağını belirtti.

WhatsApp, aynı açıklamada, Kanalları, "yöneticilerin tek yönlü olarak metin, fotoğraflar, videolar, çıkartmalar ve anketler gönderebileceği bir yayın aracı" olarak tanımladı.

kanallar

Takip edeceği kanalları seçmesine yardımcı olmak için kullanıcıların hobileri, spor takımları, yerel yetkililerden güncellemeler ve daha fazlasının yer aldığı, arama yapabilecek bir dizin oluşturulduğunun altı çizildi.

Sohbetlerde veya e-postayla gönderilen ya da çevrimiçi ortamda paylaşılan davet bağlantıları üzerinden de belirli kanallara ulaşabileceği ifade edildi.

WhatsApp gizlilik konusuyla ilgili ise "Kanal yöneticisi olmanız, telefon numaranızın ve profil fotoğrafınızın takipçilere gösterilmesine yol açmaz. Aynı şekilde, bir kanalı takip etmeniz de telefon numaranızın yöneticiye veya diğer takipçilere gösterilmesine sebep olmaz. Kimleri takip ettiğiniz sizin seçiminizdir ve gizlidir." şeklinde konuştu.

WhatsApp'tan fotoğraf gönderenlere güzel haber! WhatsApp'tan fotoğraf gönderenlere güzel haber!

SUNUCULARDA 30 GÜNE KADAR SAKLANACAK

Kanal güncellemelerinin sonsuza dek erişilebilir olmasının gerekmediğini düşündüklerini aktaran WhatsApp, bu nedenle, kanal geçmişini sunucularında 30 güne kadar saklayacaklarını ve güncellemelerin takipçinin cihazlarından daha da hızlı kaybolabilmesi için çeşitli yollar ekleyeceklerini paylaştı.

WhatsApp'ın aktardığına göre yöneticiler ayrıca kanallarından ekran görüntüsü alınmasını ve mesajların iletilmesini engelleme seçeneğine sahip olacak.

Ünlü mesajlaşma uygulaması son olarak, yöneticilere kanallarını kimlerin takip edebileceğine ve kanallarının dizinde keşfedilmesini isteyip istemediklerine karar verme olanağı tanıyacaklarını söyledi.

Buna ek olarak, kanalların amacının geniş bir hedef kitleye ulaşmak olduğundan, kanalların varsayılan olarak uçtan uca şifrelenmediğini belirtti.

WhatsApp bu noktada "Sınırlı bir hedef kitleye yönelik uçtan uca şifrelenmiş kanalların (ör. kâr amacı gütmeyen kuruluşlar veya sağlık kuruluşları) mantıklı olabileceğinin bilincindeyiz ve bunu gelecekte sunabileceğimiz bir seçenek olarak irdeliyoruz." ifadelerini kullandı.

İLK OLARAK NEREDE KULLANIMA SUNULACAK?

Açıklamaya göre WhatsApp, Kanalları ilk olarak Kolombiya ve Singapur'da kullanıma sunacak. Kanalları daha fazla ülkeye taşıma ve herkese kanal oluşturma imkanı tanıma süreci de önümüzdeki aylarda gerçekleşecek.

WhatsApp, açıklamasının son kısmında "Kanalların geliştirilmesi, kullanıcılarımızın yıllardır bizden atmamızı istediği büyük bir adım oldu." dedi.

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