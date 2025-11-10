Mynet Trend

YAZARLAR

Melike Durmaz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

William’ın röportajı aldatma iddialarına cevap oldu

10.11.2025 14:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin takip edenler bilir: Prens William, yıllardır kamuoyunun gözünde “soğukkanlı varis”, “örnek eş” ve “ideal baba” sıfatlarıyla anılıyor. Lakin Prens’in “The Reluctant Traveler” adlı programda oyuncu Eugene Levy’nin sorularına verdiği içten yanıtlar, bu kez herkese bambaşka bir William’ı gösterdi.

William’ın röportajı aldatma iddialarına cevap oldu 1

William ve Kate’in aşkı, uzun süre “mükemmel” bir peri masalı gibi anlatıldı durdu. Üniversite yıllarında başlayan aşk, yıllarca süren bir dargın bir barışık birlikteliğin ardından 2011’de görkemli bir düğünle taçlandı. O dönem tüm dünya onları izliyordu; ve ikilinin haberleri “örnek çift” vurgusuyla sunuluyordu.

Tabi ki; gerçek hayat, masal gibi ilerlemiyor. Galler çifti cephesinde yaşanan hastalıklar, aldatma iddiaları ve 3 çocuğun sorumluluğu ile birlikte kraliyetin görevlerini de eklersek hayat pek tabii kraliyet çifti için de zor olabiliyor.

William, açıkça cevapladı: “Anne ve babamın hatalarını yapmam”

Prens William, oyuncu Eugene Levy’nin “The Reluctant Traveler” adlı programına konuk oldu ve belki de ilk kez ailesiyle ilgili bu kadar açık konuştu. Prens’in yaptığı bu açıklamalar gündem yarattı.

William, röportajda eşi Kate Middleton ile çocukları, 12 yaşındaki George, 10 yaşındaki Charlotte ve 7 yaşındaki Louis'nin hayatındaki en büyük öncelik olduğunu söylemiş. Tam da burada annesi ve babasının yaptığı hataları yapmamak konusunda da oldukça kararlı olduğunu belirtmiş.

Ne de olsa annesi Prenses Diana ve babası Charles ayrıldığında William henüz 8 yaşında küçük bir çocuktu. Çocukken tanık oldukları yüzünden kendisi de 14 yıllık karısı Catherine ile evliliğinde aynı hataları tekrarlamamaya yeminli olduğunun altını çizmiş.

William’ın röportajı aldatma iddialarına cevap oldu 2

Evliliğin görünmeyen cephesi

Kraliyet ailesinde evlilik, yalnızca duygusal bir birlik değil; aynı zamanda bir kurum, bir vitrin. William ve Kate bunu yıllardır büyük bir zarafetle yürütüyorlar ama bence perde arkasında ciddi bir çaba var.

William röportajda kurduğu aile hakkında da "Biz açık bir aileyiz. Bizi rahatsız eden şeyler hakkında konuşuruz" demiş ve eklemiş: “Benim için hayattaki en önemli şey aile. Her şey gelecekle ilgili. Eğer çocuklara mutlu, sağlıklı, dengeli bir ev ortamı sağlamazsanız, onları zorluklarla dolu bir geleceğe hazırlamış oluyorsunuz diye düşünüyorum.”

William’ın röportajı aldatma iddialarına cevap oldu 3

Aldatma iddialarına da böylece cevap vermiş oldu

Biliyorsunuz uzun zamandır William’ın eşi Catherine’i aile dostları olan Rose Hanbury ile aldattığı haberleri basında sıklıkla kendine yer buluyordu. Ancak William’ın kendi anne babasının hatalarını asla tekrarlamayacağını belirtmesi bu dedikodulara da bir nevi cevap oldu diye düşünüyorum.

Belki de bu güzel ailede asıl zorluklar çift tahta çıktığı zaman ortaya çıkacak. Ama o zamana kadar ruhen olgunlaşan çiftin güçlü bir alt yapı oluşturduğu da bir gerçek… Ne de olsa el ele pek çok krizin içinden çıkmayı başardılar.

Mynet'in Sesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kris Jenner'ın partisine polis baskını: Sahte çit çekip...Kris Jenner'ın partisine polis baskını: Sahte çit çekip...
Ağız kokusu ve hatta diş kaybı... Diş tartarını görmezden gelmeyinAğız kokusu ve hatta diş kaybı... Diş tartarını görmezden gelmeyin

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Ağız kokusu ve hatta diş kaybı... Diş tartarını görmezden gelmeyin Son yazıları İncele

Diğer Haberler

Ağız kokusu ve hatta diş kaybı... Diş tartarını görmezden gelmeyin

Ağız kokusu ve hatta diş kaybı... Diş tartarını görmezden gelmeyin

Kış yorgunluğu mu yoksa vitamin eksikliği mi? Gerçek enerji kaynağı...

Kış yorgunluğu mu yoksa vitamin eksikliği mi? Gerçek enerji kaynağı...

Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları!

Kış kapıya dayandı: Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları!

Küçük bir test, büyük bir fark! Rahim ağzı kanserini hafife almayın

Küçük bir test, büyük bir fark! Rahim ağzı kanserini hafife almayın

"Erken tanı hayat kurtarır" sözü en çok bu kanser türü için geçerli!

"Erken tanı hayat kurtarır" sözü en çok bu kanser türü için geçerli!

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ?

YORUMCU SERGEN YALÇIN NE DERDİ?

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.