Windows 10 Ekim 2020 güncellemesi çıktı! İşte gelen yenilikler

Windows 10 kullanıcılarına Microsoft, ufak güncellemelerin dışında büyük güncellemeler sunuyor. Bu güncellemelerde Windows 10'a dair önemli değişiklikler yapılıyor. Microsoft'un yayınladığını duyurduğu ve bu yılın ikinci büyük güncellemesi olan Windows 10 Ekim 2020 güncellemesi de bu güncellemelerden biri olarak öne çıkıyor.

İŞTE WİNDOWS 10 EKİM 2020 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

Windows 10 Ekim 2020 güncellemesi ile gelen yeniliklerin en dikkat çekeni başlat menüsünde yer alıyor. Başlat menüsündeki uygulama simgelerinin arka planları değişiyor. Artık uygulamalar, şeffaf bir arka planda ve kutuda bulunuyor. Bunun dışında gün içinde Windows'lu bilgisayar kullanıcıların sıklıkla kullandığı Alt+Tab kombinasyonu da Ekim 2020 güncellemesinden nasibini almış durumda.

EDGE SEKMELERİ ALT+TAB'A GELİYOR

Güncellemede Alt+Tab kombinasyonu, Edge entegrasyonu ile birlikte geliyor. Böylece uygulamalar arası geçiş yapmayı sağlayan bu kombinasyon, Microsoft'un Edge tarayıcısındaki farklı sekmeler arasında da geçiş yapmayı sağlıyor. Ayrıca son zamanların en çok dile getirilen teknolojilerinden olan ekran yenileme hızları da artık farklı bir yazılım kullanmadan Windows 10 ayarlarından değiştirilebiliyor.