Windows 11'in AMD güncellemesi, yüksek performans sağlayabilir

Microsoft genellikle işletim sistemleri konusunda pek şanslı değil. Şirket, yeni bir işletim sistemi yayınladığında hatalar alabiliyorlar. Bu durum kullanıcılar için bazen bıkkınlık yaratabiliyor.

Windows 11 özellikle AMD işlemcilerde birçok sorun ile karşılaştı. Tam performansta çalışmama gibi problemler nedeniyle kullanıcılar zor zamanlar yaşadı. Yeni güncelleme ile birlikte Microsoft bu problemleri gidermeyi hedefliyor. AMD işlemcilerde mevcut olan bir L3 Cache belleği hatası düzeltildi.

SORUNLARI ÇÖZEN YENİ GÜNCELLEME SUNULDU

Yeni güncelleme KB5007215 kod ismi ile kullanıcılara sunuldu. Güncellemenin tam performans sağladığını söyleyebiliriz. İlk önizleme sürümlerinden beri sürekli olarak karşımıza çıkan başlat menüsü ve görev çubuğu problemi sonunda giderildi. Elbette yeni güncelleme ile bu sağlandı.

Windows 11 menüleri bazen tepki vermiyordu. Gelen güncelleme ile birlikte buna benzer performans sorunlarının giderildiği görülüyor. Her ne kadar bu bir güncelleme olsa bile yine de şirketin ilk güncellemesi değil. 2022 yılının başlarında devasa bir güncelleme gelmesi bekleniyor.

Birçok kişi Windows ve Android platformları arasında entegrasyon sağlanmasını bekliyor. 2022 yılında muhtemelen bu gerçekleşecek.

Obi-Wan Kenobi serisine ilk bakış yayınlandı

