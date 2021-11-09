Windows 11'in varlığı hissedilmeye başlandı: Microsoft'tan uyarı

Yeni bir rapor, Microsoft OneDrive uygulaması hakkında geldi. Şirket, Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 için 1 Mart 2022 itibariyle OneDrive masaüstü uygulama desteğini sonlandırıyor. Yazılım artık 1 Ocak’tan itibaren güncelleme almayacak. Dosyaları manuel olarak aktarmak için web’i kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak bulut dosyalarına eski bir bilgisayardan rutin olarak erişiyorsanız, problemler yaşayabilirsiniz.

SÜRE DOLUYOR

Windows 7 ve 8.1 ticari kullanıcılarının 10 Ocak 2023′e kadar süresi olacak, Windows 8 kullanıcılarının ise şansı kalmadı diyebiliriz. Şirket, gerekçe olarak da yeni işletim sistemine geçilmesi gerektiğini öne sürüyor.

OneDrive geliştiricilerine göre bu yaklaşım daha yeni Windows platformlarına, teknolojilerine ve “kaynaklara odaklanmaya” yardımcı olacak. Başka bir deyişle, Microsoft gerçekten bilgisayarlarınızı Windows 10 veya Windows 11’e yükseltmenizi istiyor.

Bu tamamen beklenmedik bir hareket değil. Microsoft, uzun süredir bazı müşterileri Windows’un daha yeni sürümlerine yükseltmeye ikna etmekte zorlanıyor, öyle ki şirketler ve hükümetler güncelleme yerine özel destek sözleşmeleri için ödeme yapmayı tercih ediyor. Bu da güvenlik riskleri doğuruyor. Yeni OneDrive ilkesi, eski bir işletim sisteminden memnun olsalar bile bazı kullanıcıları daha yeni Windows sürümlerini yüklemeye zorlayabilir. Bu da şirketin istekleri doğrultusunda bir adım olacaktır.

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