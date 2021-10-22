HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Windows 11 ile Android uygulamalarını deneme şansı

Windows 11 ile Android uygulamalarını deneme şansı

22.10.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Windows 11'in Android uygulamalarını çalıştırabileceği resmen açıklanmıştı. Windows 11 ile yapılan ilk testte ise yalnızca 50 seçilmiş uygulamanın mevcut olduğu görüldü. Ancak Microsoft “önümüzdeki aylarda” daha fazlasını vaat ediyor.

Windows 11 ile Android uygulamalarını deneme şansı

Amaç, daha önce olduğu gibi, Android uygulamalarının Windows 11’e ait olduğunu hissettirmek. Artık çoklu görev yapabilir, bildirimleri kontrol edebilir ve Windows erişilebilirlik özelliklerini kullanabilirsiniz. Fare ve klavye desteği de mevcut, ancak birçok uygulama şaşırtıcı bir şekilde dokunmatik ekrandan faydalanacak şekilde tasarlanmış.

TÜM KULLANICILARA SUNULMASI BEKLENİYOR

Android uygulamalarını çalıştıran beta sürüm şu anda yalnızca ABD’de AMD, Intel ve Qualcomm yongaları kullanan uyumlu cihazlar için mevcut. Testlerin problemsiz devam etmesiyle beta sürümü tüm kullanıcılara sunulacaktır. Ancak resmi bir sürümden önce bir süre beklemeniz gerekecek. Yine de bu da bir başlangıç diyebiliriz. Android uygulamalar için beta sürümünün gelmesi, gecikmenin korktuğumuz kadar uzun olmayacağını gösteriyor.

Windows 11 yayınlandı! Windows 11 nasıl yüklenir, Windows 11'in sistem gereksinimleri neler?Windows 11 yayınlandı! Windows 11 nasıl yüklenir, Windows 11'in sistem gereksinimleri neler?

Adsiz-24

Windows’un yeni işletim sistemi uzun süredir bekleniyordu. Yeni işletim sistemi beraberinde birçok değişiklik de getirdi. Microsoft Windows 11 ile kullanıcılara hem tema olarak hem de özellik olarak yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. Kullanıcılar şimdiden yeni işletim sisteminden memnun, olduğunu söylüyor, Windows kullanıcıları için farklı bir soluk sunan güncelleme şu anda yayında.

Windows 11 güncellemesi önemli bir sorununu gidermeyi başardıWindows 11 güncellemesi önemli bir sorununu gidermeyi başardı

Otomobil sahipleri araçlarını sürekli değiştirmek istiyor: İşte yeni araştırma

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharatın altını! Kilosu 70 TLBaharatın altını! Kilosu 70 TL
PARTNERDünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?Dünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?
WhatsApp, alışverişi kolaylaştıracakWhatsApp, alışverişi kolaylaştıracak
Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdi

Sosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdi

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Şoke eden ifşa! Yasak aşk böyle ortaya çıktı

Şoke eden ifşa! Yasak aşk böyle ortaya çıktı

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Açığa alındı

Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Açığa alındı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.