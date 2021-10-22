Windows 11 ile Android uygulamalarını deneme şansı

Amaç, daha önce olduğu gibi, Android uygulamalarının Windows 11’e ait olduğunu hissettirmek. Artık çoklu görev yapabilir, bildirimleri kontrol edebilir ve Windows erişilebilirlik özelliklerini kullanabilirsiniz. Fare ve klavye desteği de mevcut, ancak birçok uygulama şaşırtıcı bir şekilde dokunmatik ekrandan faydalanacak şekilde tasarlanmış.

TÜM KULLANICILARA SUNULMASI BEKLENİYOR

Android uygulamalarını çalıştıran beta sürüm şu anda yalnızca ABD’de AMD, Intel ve Qualcomm yongaları kullanan uyumlu cihazlar için mevcut. Testlerin problemsiz devam etmesiyle beta sürümü tüm kullanıcılara sunulacaktır. Ancak resmi bir sürümden önce bir süre beklemeniz gerekecek. Yine de bu da bir başlangıç diyebiliriz. Android uygulamalar için beta sürümünün gelmesi, gecikmenin korktuğumuz kadar uzun olmayacağını gösteriyor.

Windows’un yeni işletim sistemi uzun süredir bekleniyordu. Yeni işletim sistemi beraberinde birçok değişiklik de getirdi. Microsoft Windows 11 ile kullanıcılara hem tema olarak hem de özellik olarak yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. Kullanıcılar şimdiden yeni işletim sisteminden memnun, olduğunu söylüyor, Windows kullanıcıları için farklı bir soluk sunan güncelleme şu anda yayında.

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