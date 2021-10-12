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Microsoft, tarihin en büyük DDoS saldırısını püskürttü

12.10.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılım devi Microsoft, Azure sistemine yapılan, şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük DDoS saldırısını duyurdu. Şirket, ağustos ayında gerçekleştirilen 2.4 Tbps'lik DDoS saldırısını püskürttüğünü söyledi ve şaşırtan rakamlar paylaştı.

Microsoft, tarihin en büyük DDoS saldırısını püskürttü

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, büyük bir DDoS saldırısına maruz kaldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Microsoft, ağustos ayında 2.4 Tbps'lik bir DDoS saldırısına uğradı. Azure sunucularına yapılan saldırı, haber kaynaklarından tarihin en büyük DDoS saldırısı olarak geçti.

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DDoS saldırısı, Avrupa'daki bir Azure müşterisini hedef aldı ve Microsoft'un 2020'de kaydettiği en büyük saldırıdan yüzde 140 daha büyüktü.

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Microsoft, saldırının 10 dakikadan fazla sürdüğünü ve saldırı sürecinde 2,4 Tbps dışında diğer dalgaların 0,55 Tbps ve 1,7 Tbps olarak ölçüldüğünü söyledi.

Azure, onlarca terabit boyutundaki DDoS saldırısı boyunca çevrimiçi kalabildi.

Saldırıların yaklaşık 70.000 kaynaktan ve Asya-Pasifik bölgesindeki Malezya, Vietnam, Tayvan, Japonya ve Çin gibi birden fazla ülke ile birlikte ABD'den geldiği açıklandı.

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Microsoft Azure'a yapılan saldırı öncesi Amazon Web Services (AWS) 2.3 Tbps'lik bir saldırıyla en büyük DDoS saldırısı rekorunu elinde tutuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Microsoft
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