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Windows 11 sızdı: İşte ilk ekran görüntüleri

16.06.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Windows 11'e it olduğu iddia edilen ISO dosyası sızdırıldı. Microsoft tarafından 24 Haziran'da tanıtılması beklenen yeni işletim sistemi sürümü Windows 11'in böylece ilk ekran görüntüleri de internette paylaşılmaya başlandı. Peki Windows 11 neler sunuyor?

Windows 11 sızdı: İşte ilk ekran görüntüleri

Windows 11 işletim sistemi merakla bekleniyor. Bu merak, büyük ölçüde Microsoft'un 24 Haziran'da bir Windows etkinliği düzenleyecek olmasından kaynaklanıyor. Teknoloji devinin işaret ettiği 24 Haziran gününe az bir süre kala ise ilginç bir gelişme yaşandı. Windows 11'e ait olduğu iddia edilen bir ISO dosyası internete düştü.

İŞTE WINDOWS 11'İN EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Windows 11'in ISO dosyası yeni işletim sistemi sürümü hakkında birçok bilgiyi elde etmemizi sağladı. Alınan ekran görüntüleri ile birlikte ise yeni Windows'un özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Hatta Windows 11'in açılış animasyonu ve sesi de Twitter'da paylaşıldı.

Windows 11'in ekran görüntülerine bakıldığında, yeni sürümün çift ekranlı cihazlarda çalışmak üzere tasarlanan Windows 10X'den esintiler sunduğunu görüyoruz.

Windows 11

Görev çubuğunda önemli bir değişikliğin yapıldığı ve MacOS'ta olduğu gibi görev çubuğundaki simgelerin ortaya yerleştirildiği görülüyor.

Windows 11-1

Ayrıca sistem simgelerinde de tasarım değişiklikleri göze çarpıyor. Pencerelerin kenarları ise yuvarlatılmış durumda.

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Microsoft'un Windows Twitter hesabı, ISO dosyasının ortaya çıkmasından sonra paylaştığı bir tweet'te, “Bu yalnızca başlangıç. Sırada ne olduğunu görmek için 24 Haziran 18:00’da (TSİ) bize katılın.” ifadelerini kullandı. Bu tweet, söz konusu ISO dosyasının gerçek olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ancak yine de dosyanın Windows 11'e ait olduğu kesin olarak bilinmiyor.

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