Windows 11 sızdı: İşte ilk ekran görüntüleri

Windows 11 işletim sistemi merakla bekleniyor. Bu merak, büyük ölçüde Microsoft'un 24 Haziran'da bir Windows etkinliği düzenleyecek olmasından kaynaklanıyor. Teknoloji devinin işaret ettiği 24 Haziran gününe az bir süre kala ise ilginç bir gelişme yaşandı. Windows 11'e ait olduğu iddia edilen bir ISO dosyası internete düştü.

Windows 11'in ISO dosyası yeni işletim sistemi sürümü hakkında birçok bilgiyi elde etmemizi sağladı. Alınan ekran görüntüleri ile birlikte ise yeni Windows'un özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Hatta Windows 11'in açılış animasyonu ve sesi de Twitter'da paylaşıldı.

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa