Microsoft, Windows 10'daki sorunu kabul etti!

Windows 10'un görev çubuğuna entegre edilen "Haberler ve ilgi alanları", kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik kolay bir şekilde haber takibi yapabilmesini amaçlayan önemli bir özellik olarak göze çarpıyordu. Ancak bazı insanlar, widget'ı görüntülerken ilginç bir sorun ile karşılaştı. Kullanıcılarının şikayetlerine göre, Haberler ve ilgi alanları widget'ı bazı kişilerde bulanık bir şekilde görüntüleniyordu. Bu sorunun ortaya çıkması sonrası Microsoft'tan beklenen adım geldi.

MICROSOFT SORUNU ÇÖZECEK

Microsoft, "KB5001391 veya sonraki güncellemeleri yükledikten sonra, Windows görev çubuğundaki haberler ve ilgi alanları düğmesi belirli ekran yapılandırmalarında bulanık metin içerebilir" diyerek söz konusu sorunu kabul etti. Microsoft ayrıca, "Bir çözüm üzerinde çalışıyoruz ve gelecek bir sürümde bir güncelleme sağlayacağız." ifadelerini kullanarak da sorunu çözmek için çalıştığını belirtti. Ancak bulanık metin sorunu yaşayan kullanıcılardan biriyseniz, haberler ve ilgi alanları widget'ını kapatarak bu sorunun şimdilik üstesinden gelebilirsiniz.