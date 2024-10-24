Dünya WiseTech CEO'su Richard White'i konuşuyor! Eski sevgilisi ortaya çıkarttı: Girişimci kadınlara cinsel ilişki karşılığında yatırım desteği... Tek bir gece: 1 milyon dolar

MYNET|DIŞ HABERLER WiseTech yönetim kurulu, Avustralya Borsası'na yaptığı açıklamada, White'ın 1994 yılında bodrum katında kurduğu ve 36 milyar dolarlık küresel lojistik yazılım devi haline gelen şirketten ayrılma talebini kabul ettiğini bildirdi. White'in istifası, eski sevgilisiyle yaşadığı anlaşmazlığın mahkemeye taşınması ve çok sayıda kadın girişimciye yatırımcı olmak için cinsel birliktelik şartını getirdiği iddia edilmesiyle sansasyona neden oldu.

DANIŞMANLIK ROLÜNE GETİRİLDİ

WiseTech yönetim kurulu yaptığı açıklamada, "White'ın talebi üzerine yönetim kurulu, kendisinin yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevlerinden istifa etmesini, kısa bir süreliğine izin almasını ve 30 yıldır kurucusu olduğu ve yönettiği şirkette yeni bir role geçmesini kabul etti. White izinden döndüğünde, ürün ve iş geliştirmeye odaklanan yeni bir tam zamanlı, uzun vadeli danışmanlık rolüne başlayacak. Kurucu ve Kurucu CEO ünvanıyla 10 yıllık bir süre için bu rol için yılda 1 milyon dolar ücret alacak." ifadelerini kullandı.

"CİNSEL BİRLİKTELİK TEKLİF ETTİ"

52 yaşındaki Linda Rogan, mahkemede White'ın Sidney'in doğusundaki Bionik Wellness işine yatırım yapması karşılığında kendisiyle cinsel ilişki istediğini iddia etti. Rogan, White'ın kendisine New York'ta tek bir otel odası ayırtmadan önce, kendisine işinde yardımcı olabileceğini, maaş olarak 1 milyon dolar teklif ettiğini ileri sürdü. Rogan aynı zamanda mahkeme belgelerinde, ilişkileri sırasında White'ın Vaucluse'da 13,1 milyon dolarlık bir malikane satın aldığı belirtiliyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TANIŞIYOR

White'ın kadın girişimcilerle sosyal medya üzerinden etkileşime girdiği, profesyonel destek ve mentorluk tekliflerinde bulunduğu, daha sonra ise daha sonra ise cinsel içerikli teklifler yaptığı iddia edildi. Sidneyli psikolog Jenna Riches, Avustralyalı gazeteye verdiği röportajda White ile LinkedIn üzerinden iletişime geçtikten sonra cinsel ilişki yaşadığını söyledi.