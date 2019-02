Xbox Game Pass Şubat takvimi

Geleceğin oyun sistemi olacak olan Game Pass, Xbox One oyuncularının karşısına birbirinden güzel oyunlar ile çıkmaya devam ediyor. Microsoft’un bünyesinde çıkan yeni oyunları direkt olarak barındıran Game Pass, Şubat ayında da birbirinden güzel yapımları oyuncular ile buluşturacak.

2018’in Eylül ayında çıkan Shadow of the Tomb Raider oyunu bu ay Game Pass’e ekleniyor. 7 Şubat tarihinde eklenecek olan Shadow of the Tomb Raider’ın yanında 15 Şubat’ta Crackdown 3 ve 21 Şubat’ta ise Batman: Return to Arkham Game Pass’e eklenecek.

Kütüphanesini gittikçe geliştiren Game Pass, bu ayki Shadow of the Tomb Raider hamlesi ile büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor. 300 TL’ye satılan oyunu aylık 59,99 TL ödeyerek oynamak bir çok oyuncunun hoşuna gidecektir.

Shadow of the Tomb Raider – 7 Şubat 2019

The Walking Dead – 7 Şubat 2019

Pumped BMX Pro – 7 Şubat 2019

De Blob – 14 Şubat 2019

Crackdown 3 – 15 Şubat 2019

Batman: Return to Arkham – 21 Şubat 2019

Game Pass’in kullan at bir sistem olmayacağı her ay eklenen yeni oyunlar ile kanıtlanıyor. Örneğin; bu sisteme Forza Horizon 4 için katılan biri yeni eklenen AAA yapımlardan dolayı sistemden çıkmıyor. Aksine sistem ona yeni oyunlar sundukça oyuncu Game Pass’te kalmaya devam ediyor.

