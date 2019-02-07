Xbox Game Pass Şubat takvimi

Geleceğin oyun sistemi olacak olan Game Pass, Xbox One oyuncularının karşısına birbirinden güzel oyunlar ile çıkmaya devam ediyor. Microsoft’un bünyesinde çıkan yeni oyunları direkt olarak barındıran Game Pass, Şubat ayında da birbirinden güzel yapımları oyuncular ile buluşturacak.
2018’in Eylül ayında çıkan Shadow of the Tomb Raider oyunu bu ay Game Pass’e ekleniyor. 7 Şubat tarihinde eklenecek olan Shadow of the Tomb Raider’ın yanında 15 Şubat’ta Crackdown 3 ve 21 Şubat’ta ise Batman: Return to Arkham Game Pass’e eklenecek.
Kütüphanesini gittikçe geliştiren Game Pass, bu ayki Shadow of the Tomb Raider hamlesi ile büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor. 300 TL’ye satılan oyunu aylık 59,99 TL ödeyerek oynamak bir çok oyuncunun hoşuna gidecektir.
Shadow of the Tomb Raider – 7 Şubat 2019
The Walking Dead – 7 Şubat 2019
Pumped BMX Pro – 7 Şubat 2019
De Blob – 14 Şubat 2019
Crackdown 3 – 15 Şubat 2019
Batman: Return to Arkham – 21 Şubat 2019
Game Pass’in kullan at bir sistem olmayacağı her ay eklenen yeni oyunlar ile kanıtlanıyor. Örneğin; bu sisteme Forza Horizon 4 için katılan biri yeni eklenen AAA yapımlardan dolayı sistemden çıkmıyor. Aksine sistem ona yeni oyunlar sundukça oyuncu Game Pass’te kalmaya devam ediyor.
Otostop çeken liseli gence taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Baraj kapakları açılınca ortaya çıktı
İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren görüntü!
İlçe ayağa kalktı! İsyan ettiler: 50 eczaneye gittim ilaç bulamadım
Hayatı karardı, üç kez cezaevine girip çıktı! Herkesin başına gelebilir
Düğün konvoyuna daldı trafiği birbirine kattı!
Buyrun yanıtlayın: Seks mi sohbet mi?
Seksi pozlarını paylaşıp o soruyu sorunca...
Yılın en çok ses getiren filmi Sarayın Gözdesi’nin çekimleri nerede yapıldı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum