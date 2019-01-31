Xbox Live Gold Şubat oyunları bugün açıklandı

Xbox cephesi online oyun deneyimi için geliştirdiği aylık 59,99 TL olan Xbox Live Gold üyelik sistemi ile oyunculara ekstra indirim ve ücretsiz oyunlar sunuyor.
Xbox Live Gold sayesinde oyuncular hem online oyun oynayabiliyor, hem ücretsiz oyunlara her ay düzenli olarak erişebiliyor hem de indirimlerden faydalanabiliyor.
Bugün ise Xbox Live Gold Şubat oyunları açıklandı. Xbox Live Gold‘un Şubat ayı oyunları arasında Super Bomberman R ve Assassin’s Creed Rogue gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Aşağıdan Şubat ayı içerisinde ücretsiz olarak sunulacak oyunlara ulaşabilirsiniz.
Ücretsiz Xbox Live Gold Şubat oyunları
Bloodstained: Curse of the Moon (25 TL): 1 Şubat – 28 Şubat sadece Xbox One
Super Bomberman R (139 TL): 16 Şubat – 15 Mart sadece Xbox One
Assassin’s Creed Rogue (49 TL): 1 Şubat – 15 Şubat Xbox One ve Xbox 360
Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (29 TL): 16 Şubat – 28 Şubat sadece Xbox One
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