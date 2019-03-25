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Xbox One S All Digital Edition geliyor

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TEKNOLOJİ  | 25.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

Disk sürücüsüne sahip olmayan sadece dijital oyunları oynatan Xbox One S sürümü geliyor. Bu Xbox One S sürümü daha uygun fiyatlı olması ile dikkat çekiyor. İşte detaylar.

Xbox One S All Digital Edition geliyor

Microsoft cephesinin kutulu oyunların yerini servislerin ve dijital oyunların alması için bir çok hamlesi olmuştu. Bu atılımlara önümüzdeki ay bir yenisi daha eklenecek. Disk sürücünü barındırmayan bir konsol ile karşımıza çıkacak olan Microsoft cephesi, bu konsola özel oyunlar da verecek gibi görünüyor.

Sızdırılan kutu tasarımına göre Xbox One S All Digital Edition, One S ile neredeyse aynı tasarıma sahip olacak. Beyaz renk seçeneği ile gelecek olan One S, yine 4K içerikleri oynatabilecek. Ancak bu içerikler doğal olarak internetten stream edilecek.

Fiyat konusunda disk sürücüsü olmadığı için daha uygun fiyatlı olacak olan konsolda, ön yüklü oyunların gelmesi bekleniyor. 1 TB gibi oldukça az depolama birimi ile gelecek olan bu konsolun 2 TB sürümünün kesinlikle olması gerekiyor.

Bir oyunun 50 GB olduğunu düşünürsek ve sadece dijital odaklı konsol olduğunu göz önüne alırsak 1 TB’ın çok yetersiz olduğunu söyleyebiliriz.

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xbox one Xbox One S All Digital Edition

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