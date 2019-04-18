Xbox One S All-Digital Edition tanıtıldı

Xbox One S All Digital Edition’ın özellik bakımından Xbox One S’ten hiçbir farkı yok. Xbox One S All Digital Edition’ın tasarımı bile Xbox One S ile birebir aynı. Sadece disk sürücüsünün olduğu yer kapatılmış.
Xbox One S All Digital Edition‘ın içerisinde Minecraft, Sea of Thieves ve Forza Horizon 3 oyunları yüklü olarak geliyor. 7 Mayıs 2019 tarihinde satışa sunulacak olan bu model 249 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
Dijitalleşmede büyük adımlar atan Microsoft, bakalım bu disk sürücüsü olmayan konsolu ile başarılı olabilecek mi?
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