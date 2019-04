Xbox One S All-Digital Edition tanıtıldı

Xbox One S All Digital Edition’ın özellik bakımından Xbox One S’ten hiçbir farkı yok. Xbox One S All Digital Edition’ın tasarımı bile Xbox One S ile birebir aynı. Sadece disk sürücüsünün olduğu yer kapatılmış.

Xbox One S All Digital Edition‘ın içerisinde Minecraft, Sea of Thieves ve Forza Horizon 3 oyunları yüklü olarak geliyor. 7 Mayıs 2019 tarihinde satışa sunulacak olan bu model 249 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Dijitalleşmede büyük adımlar atan Microsoft, bakalım bu disk sürücüsü olmayan konsolu ile başarılı olabilecek mi?

Galaxy A80 ve Galaxy S10 kamera karşılaştırması