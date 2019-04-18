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Xbox One S All-Digital Edition tanıtıldı

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TEKNOLOJİ  | 18.04.2019 07:50 | Son Güncelleme

Microsoft cephesinin son dönemde dijitale odaklanması kutulu oyunları bitireceğinin sinyallerini vermişti. Game Pass sistemi ile dijital oyunlarda bir devrim yapan Microsoft, bugün disk sürücüsü olmayan ilk konsolu tanıttı. Xbox One S All-Digital Edition ismini taşıyan bu konsol sadece ve sadece dijital oyunları çalıştırabiliyor.

Xbox One S All-Digital Edition tanıtıldı

Xbox One S All Digital Edition’ın özellik bakımından Xbox One S’ten hiçbir farkı yok. Xbox One S All Digital Edition’ın tasarımı bile Xbox One S ile birebir aynı. Sadece disk sürücüsünün olduğu yer kapatılmış.

Xbox One S All Digital Edition‘ın içerisinde Minecraft, Sea of Thieves ve Forza Horizon 3 oyunları yüklü olarak geliyor. 7 Mayıs 2019 tarihinde satışa sunulacak olan bu model 249 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Dijitalleşmede büyük adımlar atan Microsoft, bakalım bu disk sürücüsü olmayan konsolu ile başarılı olabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
xbox Xbox One S All Digital Edition

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