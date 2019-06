Xbox Project Scarlett tek konsol olacak!

Bu nesile Xbox One ile giriş yapan Microsoft, PlayStation 4’ün gerisinde kalmasından sonra karşımıza daha estetik görünen Xbox One S ile çıkmıştı. 4K TV’lerin popülerleşmesinin ardından ise dünyanın en güçlü konsolu Xbox One X’i tanıtan Microsoft, bu konsoluna adeta üvey evlat muamelesi yapmıştı.

Xbox One X gücünü hakeden 3-4 tane özel oyun çıkaran Microsoft, bu hatalarından yeni nesilde ders alacak gibi görünüyor. Bugün gelen bilgilere göre; yeni nesil Xbox konsolu sadece tek olacak. Yani Microsoft yeni nesilde 2-3 tane konsol çıkarmayacak.

2020 yılının yaz aylarında muhtemelen E3 2020 etkinliğinde tanıtılacak olan yeni Xbox konsolu, Kasım ayında satışa sunulacak. Ancak gelen bilgilere göre Xbox Project Scarlett olarak isimlendirilecek olan yeni nesil konsol PlayStation 5’ten daha güçsüz olacak.

Muhtemelen bu konuda yazılım ve donanım devi Microsoft bir hamle yapacaktır ve artık PlayStation’ın gerisinde kalmayacaktır.

