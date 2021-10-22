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Xiaomi 12 için tarih sızdırıldı

22.10.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi 12 ile tanışmamıza çok az bir zaman kalmış olabilir. Bir sızıntı kaynağı, geçtiğimiz yıl dikkat çekici bir Mi 11 modeliyle karşımıza çıkan Xiaomi'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 12 için tarih verdi. Peki Xiaomi 12 ne zaman çıkacak?

Xiaomi 12 için tarih sızdırıldı

Sızıntılardaki adı Xiaomi 12 olarak geçse de bu telefon herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde Xiaomi Mi serisinin devamı olacak bir model. "Peki adı niye Xiaomi Mi 12 değil?" dediğinizi duyar gibiyiz. Çünkü Çinli teknoloji şirketi, akıllı telefonlar başta olmak üzere Mi markasını ürünlerinden kaldırma kararı almış durumda. Bu yüzden muhtemelen telefonun adı Xiaomi Mi 12 değil, Xiaomi 12 olarak sızıyor. İşte bu telefon için çeşitli bilgiler gelmeye de devam ediyor. Son iddialardan biri, Xiaomi 12'nin çıkış tarihi ile ilgili.

XIAOMI 12 NE ZAMAN ÇIKACAK? İŞTE VERİLEN TARİH

Teknoloji gündeminin tanınan sızıntı kaynaklarından Ice Universe, Xiaomi 12'nin tanıtım tarihini paylaştı. Sızıntı kaynağının iddiasına göre, Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 12 aralık ayında lanse edilecek.

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Xiaomi 12 tweeti

Kaynak, Xiaomi 12'nin çıkış tarihinden oldukça emin. Ancak yine de Xiaomi'nin resmi açıklamasını beklememiz gerekecek.

XIAOMI 12'NİN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 12'nin özellikleri arasında LTPO 120 Hz AMOLED ekranın yer almasını bekliyoruz. Ayrıca telefonun 120W hızlı şarj desteği ile birlikte en az 5.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olması bizleri şaşırtmayacaktır.

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Telefona güç verecek işlemcinin ise Qualcomm Snapdragon 898 olacağı söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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