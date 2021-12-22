Xiaomi 12 Pro, Geekbench'te yakalandı!

Xiaomi, Xiaomi 12 serisi için artık resmen gün sayıyor. Yeni seri, 28 Aralık'ta tanıtılacak ve Çinli şirket böylece 2022 model amiral gemisi modellerini görücüye çıkartacak. Bu modellerin arasında Xiaomi 12 Pro'nun da yer alması bekleniyor. Şimdi ise merakla beklenen Xiaomi 12 Pro modelinin Geekbench puanı ortaya çıktı.

XIAOMI 12 PRO GEEKBENCH'TE GÖRÜNDÜ

Xiaomi 12 Pro'ya ait olduğu söylenen Geekbench sonuç sayfasına göre, cihaz 2201122C model numarasına sahip. Xiaomi 12 Pro, Geekbench'ten ise tek ve çok çekirdekli performans için sırasıyla 1224 ve 3823 puan almış durumda. Liste, Geekbench puanının yanı sıra, Xiaomi 12 Pro telefonunun 12 GB RAM'e sahip olacağını da gösteriyor.

XIAOMI 12 SERİSİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Xiaomi'nin 28 Aralık'ta üç farklı model tanıtması bekleniyor. Bunlar yüksek ihtimalle Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X olacak. Söylentilere göre önümüzdeki yılın ilerleyen zamanlarında Xiaomi 12 Ultra modeli de gelecek.

Xiaomi tarafından doğrulanmamış iddialara göre, Xiaomi 12'de Samsung'un 50 MP ISOCELL kamera sensörü yer alacak ve üçlü bir kamera kurulumunu benimseyecek. Xiaomi 12'nin ekranı ise 120 Hz'e kadar yenileme hızı sunacak ve LTPO panel olarak karşımıza çıkacak. Xiaomi 12 serisinin 120W kablolu hızlı şarj ve 100W kablosuz şarj özelliğine sahip olması bekleniyor.

