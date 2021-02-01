Xiaomi ABD hükümetine kara liste davası açtı!

Mi 11 tanıtımı sonrası Xiaomi, ABD'den gelen bir haberle sarsılmıştı. Donald Trump, başkanlığı bırakmadan önce Xiaomi'yi ''Çinli askeri şirketler'' kara listesine eklemişti. Xiaomi söz konusu kara liste atağı sonrası Huawei gibi büyük bir ambargo ile karşı karşıya kalmasa da şirkete yatırım yapan ABD'li yatırımcılar, Reuters'ın haberine göre 11 Kasım 2021'e kadar Xiaomi'deki varlıklarını elden çıkarmaya zorlayan yeni bir ABD yatırım yasağına tabi olmuştu. Hakkını savunmaya çalışan Xiaomi, ABD hükümetine karşı ilk atağını başlattı.

XİAOMİ'DEN ABD HÜKÜMETİNE DAVA

Xiaomi, ABD Columbia Bölge Mahkemesi'nde ABD hükümetinin organları olan ABD Savunma Bakanlığı ve Haziran Bakanlığı aleyhine karşı dava açtı. Xiaomi tarafından yapılan resmi açıklama ile de doğrulanan davada Xiaomi, ABD Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından NDAA kapsamında şirketin bir ''Komünist Çin Askeri Şirketi'' olarak listeye dahil edilmesi kararının gerçekle örtüşmediğine ve bu kararın şirketi hukuki süreçlerden yoksun bıraktığına inanıyor.

Xiaomi'nin mahkemeden talebi kararın hukuka aykırı olduğunun kabul edilmesi ve buna bağlı olarak kararın iptal edilmesi. Bakalım mahkeme sürecinde neler yaşanacak? Hep birlikte göreceğiz.

