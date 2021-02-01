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Xiaomi Black Shark 4 oyun telefonu üzerinde çalışıyor

01.02.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Black Shark 4 oyun telefonu üzerinde çalışıyor

Cihaz, bazı temel özelliklerle Google Play Console’da göründü. Telefonun kod adı ise Almanca’da İmparator anlamına gelen “Kaiser “

Oyuncu telefonlarının sayısı artmaya devam ederken markalar arasında rekabet de artıyor. Birbirinden farklı özellikler eklenen oyuncu telefonları her gün rekabet halinde. Çinli teknoloji devi Xiaomi de bu rekabette yerini aldı. Şirket Black Shark 4 modeli üzerinde çalışıyor. Bakalım cihazın özellikleri de ismi kadar iddialı olacak mı?

XİAOMİ BLACK SHARK 4 ÖZELLİKLERİ

Cihaz Google Play Console’da listelendi. Bu sayede cihazın özellikleri hakkında detaylı olmasa da bazı fikirler edinmiş olduk. Buna göre merakla beklenen oyuncu telefonu Snapdragon 888 işlemcisi ile destekleniyor. Bununla birlikte 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Yayınlanan liste ayrıca Xiaomi Black Shark 4 cihazının 20:9 oranında Full HD+ çözünürlüğe sahip olacağını ortaya çıkardı. Telefon aynı zamanda yaklaşık 800 binlik AnTuTu puanıyla da onaylanmıştı.

4500 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak oyuncu telefonu, iddialara göre 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Android 11 ile gelecek telefon, 15 dakikada şarj olma iddiasına sahip. Şirket, Black Shark serisi ile birlikte aksesuarlar da satıyor. Black Shark 3 modelinde sadece sol kısma takılan oyun kumandası kullanıcılar tarafından beğenilmemişti. Yeni model ile birlikte teknoloji devinin aksesuarlarını da geliştirilmesi ve daha kullanışlı hale getirmesi bekleniyor. Mart 2021’de piyasaya sürülmesi beklenen Black Shark 4 rakiplerini geride bırakacak mı göreceğiz.

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