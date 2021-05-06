Xiaomi Avrupa'da Apple'ı geçti!

Xiaomi, Apple, Samsung, Huawei ve Oppo gibi markaların yer aldığı akıllı telefon sektöründe rekabetin dozu oldukça yüksek. Firmalar, farklı özelliklere sahip yeni akıllı telefonlar tanıtarak rekabette bir adım öne geçmeye çalışıyorlar. Ayrıca bu telefonları Asya'dan Avrupa'ya kadar birçok kıtada satışa çıkarak kullanıcıların beğenisine sunuyorlar. Böylece rekabet, belirli bir bölgedeki pazarlarla sınırlı kalmıyor, globale de taşınıyor.

Son raporlar, 2021 yılının ilk çeyreğinde en çok akıllı telefon satışı yapan üreticinin Samsung olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi, pazar araştırma şirketi Canalys, Weibo üzerinden Avrupa'daki akıllı telefon satışlarını gösteren bir rapor yayınladı. Rapor, özellikle Xiaomi için oldukça önemli.

XIAOMI APPLE'I GEÇEREK SAMSUNG'UN ARKASINA YERLEŞTİ

Rapora göre Samsung'un Avrupa'daki pazar payı yüzde 21 artışla yüzde 35'e yükseldi. Lider Samsung'u ise Xiaomi takip etti. Rapora bakılırsa Xiaomi, yüzde 85 yıllık büyüme ile Avrupa'daki pazar payını yüzde 23'e çıkarttı ve Apple'ın bir basamak üstünde yer aldı. Üçüncü Apple ise AB'deki satışlarda yüzde 19'luk bir paya sahip.