Xiaomi de yeni trende uyuyor!

Ekran altı kamera teknolojisi birkaç yıldır hem akıllı telefon üreticilerinin hem de akıllı telefon kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Firmalar, ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonlarını kullanıcıların karşısına çıkartmak için ise deyim yerindeyse birbirleri ile yarışıyor. Hatta piyasada ekran altı kamera teknolojisine sahip bazı telefonlar bile var. Görünüşe bakılırsa son zamanlarda katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte yükselen bu trende Xiaomi de katılmaya hazırlanıyor.

EKRAN ALTI KAMERALI XIAOMI TELEFON GELİYOR

Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi "M2106118C" kod adına sahip bir telefon için çalışmalar yürütüyor. Bu telefonun ekran altı kamera teknolojisine sahip olacağı öne sürülüyor. Ayrıca bu gizemli telefonun en yeni üst düzey Snapdragon işlemci ve dikkat çeken bir kamera kurulumu ile gelmesi bekleniyor. Ek olarak, Xiaomi'nin henüz Mi 11 Ultra'da bile kullanmadığı bir teknoloji bu telefon ile gelecek gibi görünüyor.

UWB TEKNOLOJİSİNİ DESTEKLEYECEK

Xiaomi, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini mevcut premium akıllı telefonlarına entegre etmedi. Ancak Xiaomi'nin rakipleri Apple ve Samsung, iPhone 12 ve Samsung Galaxy S21 gibi amiral gemisi akıllı telefonlarıyla UWB teknolojisini destekledi. Çinli şirketin bu trende de uyup, söz konusu yeni telefonunda UWB teknolojisini kullanacağı iddia ediliyor.

Bu teknolojinin kullanılması, Xiaomi'nin AirTag ve Galaxy SmartTag gibi akıllı etiketlere bir rakip çıkartmayı planladığı anlamına gelebilir. Gizemli telefonun bir başka özelliği de 120W hızlı kablolu şarj ve 70W hızlı kablosuz şarj olabilir. Telefonun Xiaomi Mi Mix 4 veya başka bir amiral gemisi model olma ihtimali de var.

