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Xiaomi, iki yeni Mix modeli için kolları sıvadı

25.11.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, muhtemelen orta segmentte yakaladığı başarıyı üst segment modellere de taşımak istiyor. Şirket, "Loki" ve "Thor" kod adlı iki telefon için harekete geçmiş gibi görünüyor.

Xiaomi, iki yeni Mix modeli için kolları sıvadı

Sızdırılan detaylara göre Xiaomi, "Loki" ve "Thor" için kolları sıvadı. Huawei’nin düşüşe geçmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Xiaomi, bir ara global pazarda 2 numaraya kadar yükselmişti. Halihazırda Hindistan da dahil pek çok ülkede pazar liderliğini üstlenen Çinli üretici, Avrupa’da da önemli bir kullanıcı kitlesine erişmeyi başardı.

Genele baktığımızda, üst segment tarafında kullanıcıların Apple ve Samsung arasında gidip geldiklerini görüyoruz. Fakat Xiaomi önümüzdeki süreçte satışa sunacağı modellerle üst segment pazarına da ortak olmak istiyor.

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YENİ MIX MODELLERİ GELİYOR

Son söylentilere göre Çinli üretici önümüzdeki süreçte yeni Mi Mix modellerini satışa sunacak. Geçtiğimiz yılların aksine bu yıl 2 farklı Mix modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmayı amaçlayan Xiaomi, şu sıralar Loki ve Thor üzerinde çalışıyor.

Loki ve Thor yeni Mix modellerinin kod isimleri. Sizlerin de tahmin edebileceği üzere Thor daha güçlü olan modeli temsil ediyor.

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Sızdırılan bilgilere göre her iki Mix modelinde de Qualcomm tabanlı Snapdragon 898 yonga seti kullanılacak. İki model arasındaki temel fark ise kamera tarafında ortaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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