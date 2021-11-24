Xiaomi MIX 5'in tanıtım tarihi sızdı! Ne zaman gelecek?

Yeni nesilde Mi ifadesini tamamen kaldıran Çin merkezli teknoloji devi, telefonu direkt olarak MIX 5 ismiyle piyasaya sürecek. Peki ama bahsi geçen cihazın tanıtım tarihi ve özelliklerine dair detaylar neler?

XIAOMI MIX 5 ÖZELLİKLERİ

İddialara göre gücünü Snapdragon 898 yonga setinden alacak olan MIX 5, 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Android 12 ile kutusundan çıkmasını beklediğimiz telefon ekran tarafında ise 2K çözünürlüğünde olan OLED panel ile gelecek.

Cihazın sırtında ise üçlü kamera kurulumunun olacağını söyleyebiliriz. Bu kısımda 50MP çözünürlüğünde olan ana kameraya 48MP ultra geniş açılı kamera ve 48 MP’lik bir başka lens eşlik edecek.

NE ZAMAN TANITILACAK?

200W hızlı şarj teknolojisi ile desteklenecek olan modelin tam tanıtım tarihinin 2022 yılının Mart ayında olacağı öne sürülüyor.

Xiaomi’nin MIX 5 modelinin yanı sıra MIX 5 Pro modelini de tanıtacağı gelen bilgiler arasında. İki telefon arasındaki temel farklılıkların kamera ve ekran tarafında olacağı ön görülüyor. Ancak yine de bu konu hakkında daha net konuşabilmek için 2022 yılını görmemiz gerekiyor.

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