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Xiaomi Mi 11 Pro arka yüzünü göstermiş olabilir!

28.01.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 11 Pro arka yüzünü göstermiş olabilir!

Xiaomi Mi 11 Pro için yeni bir sızıntı yayınlandı. Sızıntıda Xiaomi Mi 11 Pro'nun arka yüzünü gösteren bir poster yer aldı. Postere bakılırsa Mi 11 Pro, Mi 11'e nazaran daha farklı bir kamera tasarımı ile gelecek.

Xiaomi, Mi 11'i aralık ayında yalnız başına tanıttı. Bu birçok kişi için beklenmedik bir durumdu. Zira Snapdragon 888 işlemcili Mi 11'e yönelik yapılan sızıntılarda hep bir Xiaomi Mi 11 Pro ismi geçiyordu. Yani sızıntılara göre telefon yalnız olamazdı. Derken, Mi 11'in tanıtımı sonrası Xiaomi Mi 11 Pro'nun daha sonra tanıtılacağına yönelik dedikodular ortaya çıkmaya başladı. Bu dedikoduları Mi 11 Pro için yapılan çeşitli türden sızıntılar takip etti. Yapılan son sızıntı ise telefonun arka yüzüne odaklandı.

XİAOMİ Mİ 11 PRO DAHA FAZLA KAMERAYA SAHİP OLABİLİR

Xiaomi Mi 11 Pro için yapılan son sızıntıda, telefonun arka yüzünü gösteren bir poster bulunuyor. Postere göre Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 10 Ultra'yı andıran ancak daha da geniş bir kamera kurulumu ile gelecek. Sayabildiğimiz kadarıyla bu kurulumda 120x dijital zoom yapabilen kamera başta olmak üzere 4 kamera yer alacak.

Xiaomi Mi 11 Pro

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Mİ 11 PRO İÇİN BEKLENTİLER NELER?

Mi 11 Pro için kısa süre önce 80W kablosuz şarj iddiaları gündeme gelmişti. Telefon bir 'Pro' takısına sahip olduğu için, Mi 10 Ultra'da karşımıza çıkan 120W'lık kablolu şarjın da telefon tarafından desteklenmesi muhtemel görünüyor. Mi 11 Pro'nun şubat-mart döneminde tanıtılması bekleniyor.

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