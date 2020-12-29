Xiaomi Mi 11 parçalarına ayrıldı!

Xiaomi Mi 11 Snapdragon 888 yonga setine sahip ilk telefon olarak dün lanse edildi. Telefon, Çin'de ön siparişe sunuldu. Xiaomi telefonun siparişlerinin başlamasıyla birlikte yerel teknoloji otoritelerine yeni akıllı telefonunu ulaştırmaya başladı. Bu otoritelerden biri olan bir YouTube kanalı, Xiaomi Mi 11'i derinlemesine incelemek için telefonun içini açtı.

XİAOMİ Mİ 11 İÇİN YENİ VİDEO YAYINLANDI

Xiaomi Mi 11 teardown videosu yayınlayan kanal, videoda telefonun içinde olan her bileşeni göstermeye çalıştı. SIM tepsisini çıkartarak işe başlayan kanal, daha sonra Mi 11'in 108 MP'lik ana kamerasını gösterdi. Burada Xiaomi'nin Mi 11'de yaşanabilecek ısı problemlerine dair aldığı bakır folyolu önlemler dikkat çekti.

Mİ 11 VE Mİ 10 HOPARLÖR TESTİ ŞAŞIRTTI

Snapdragon 888 işlemcisinin de bizleri selamladığı videoda 4.600 mAh'lik pil de görüntülendi. Kanal ayrıca, Mi 10 ile Mi 11'in hoparlörlerinden kayıt alarak aradaki farkı test etti. Burada Harman Kardon destekli Mi 11, beklendiği üzere Mi 10'a nazaran daha iyi bir ses performansı sundu. Tabii ki son karar kullanıcıların.

