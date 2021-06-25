Xiaomi Mi MIX 4 120W hızlı şarja sahip olacak

Rapor, akıllı telefonun 120W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj desteği ile destekleneceğini söylüyor. Bunun anlamı, amiral gemisi akıllı telefonlar arasında en yüksek hızlı şarj desteği sunarak fark yaratabileceği.

XIAOMI MI MIX 4 NELER SUNACAK?

Rapor, 3C sertifikasını geçen cihazla ilgili önceki raporla uyumlu. Telefonun 2,430mAh çift hücreli pilleri içereceği ortaya çıktı. Telefonun yeni nesil Mi MIX serisi cihaza sahip olması bekleniyor. İddialara göre Xiaomi Mi MIX 4, üst düzey özelliklerle gelecek ve aynı zamanda gerçek bir tam ekran deneyimi sunacak. Bu ekran yeni nesil ekran altı kamera teknolojisiyle de donatılacak.

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Xiaomi’nin sırasıyla iki yeni üst düzey akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazır olduğunu açıkladı. İlkinin Mi MIX 4 olduğu söylenirken, ikincisinin Mi MIX Fold gibi katlanabilir bir cihaz olması muhtemel.

XIAOMI MI MIX 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi MIX 4 muhtemelen 2K ekran çözünürlüğüne sahip olamayacak. Buna karşın normal Full-HD+ ekran çözünürlüğüne kıyasla daha iyi sonuçlar sunacak ve özelleştirilmiş yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak.

Telefonun Qualcomm Snapdragon 888 Pro yonga seti tarafından desteklenmesi ve Android işletim sistemi üstünde en yeni MIUI 13 kullanıcı arayüzünü çalıştırması bekleniyor. MIUI 13, MIUI 12.5‘e kıyasla birkaç yeni özellik ve iyileştirme ile gelecek ve önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla bilgi sahibi olacağız.

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