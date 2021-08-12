Xiaomi Mi Mix 4’ün iç dünyası belli oldu

Gücünü Qualcomm’un yeni nesil yongası Snapdragon 888+’dan alan Mi Mix 4 sistemini 8GB RAM ile destekliyor. Telefonun dahili depolama alanı ise 128 GB.

Peki bu telefon kapağının altında nasıl bir teknoloji saklıyor?

XIAOMI MI MIX 4'ÜN İÇİNİ AÇTI

Bir Weibo kullanıcısı Mi Mix 4’ü kısa sürede parçalarına ayırdı ve telefonun bileşenlerini gözler önüne serdi.

Açık konuşmak gerekirse Mi Mix 4 günümüz akıllı telefonlarına nazaran daha karmaşık bir mimariye sahip. Bu da telefonun tamir işlevini bir tık daha zor hale getiriyor.

En azından profesyonel ekipmanlara sahip olmayanların, Mi Mix 4’ü açıp parça değiştirmesinin hayli zor olacağını söyleyebiliriz. Zaten bunu da tavsiye etmiyoruz.

Bu arada ekran altı kameranın da hayli başarılı bir şekilde konumlandırıldığını söylemek gerekiyor. En azından bizim videodan edindiğimiz sonuç bu.

Mi Mix 4 genel itibariyle başarılı bir cihaz. Fakat bu telefon Türkiye’ye gelir mi gelmez mi işte burası önemli bir soru işareti diyebiliriz.

Mi Mix 4’ün parçalarına ayrıldığı videoyu buradan izleyebilirsiniz

