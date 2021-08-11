Xiaomi robot köpek üretti: Karşınızda CyberDog!

Xiaomi, Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürünlerini sahneye çıkardı. Bu ürünlerden en dikkat çekici olanı şüphesiz Xiaomi'nin ilk ekran altı kameralı telefonu Mi Mix 4'tü. Fakat etkinlikte Mi Mix 4'ün ötesine geçme potansiyeli olan bir ürün daha vardı. O da Xiaomi'nin robot köpeği olan CyberDog'tan başkası değildi.

İŞTE XIAOMI CYBERDOG!

Xiaomi’nin CyberDog adlı robot köpeği, 4 ayaklı bir forma sahip. Robotun tasarımı, daha önce çobanlık yaptığını dahi gördüğümüz Boston Dynamics'in robot köpeği Spot'a oldukça benzer. Nvidia'nın Jetson Xavier çipini kullanan CyberDog, yapay zeka yetenekleri ile birlikte pek çok komutu yerine getirebiliyor.

CyberDog, 3 kg ağırlığında ve saniyede 3,2 metre maksimum hızla koşabiliyor. 6 adet mikrofona ve 128 dahili depolamaya sahip olan robot köpek, 32 Nm maksimum torka sahip motorlar kullanıyor ve pek çok kamera ve görüntüleme sensörüne yer veriyor.

Xiaomi'nin CyberDog için hangi amacı öngördüğü net değil. Ancak CyberDog'un evcil hayvan benzeri bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün.

CYBERDOG'UN FİYATI

Robot, geliştiricilere, mühendislere ve robotik alandaki hayranlara toplam 1.000 adet olmak üzere dağıtılacak.

İlk 1.000 adet robot, 9.999 Yuan'a yani kabaca 1.540 dolar'a mal olacak.

