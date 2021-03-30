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  4. Xiaomi Redmi Note 10 5G'nin farklı bir sürümü ortaya çıktı

Xiaomi Redmi Note 10 5G'nin farklı bir sürümü ortaya çıktı

30.03.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orijinal liste görüntüsü paylaşılmamış olsa da ünlü bir Weibo yazarı olan Digital Chat Station, görüntüleri ve temel özellikleri ortaya çıkardı.

Xiaomi Redmi Note 10 5G'nin farklı bir sürümü ortaya çıktı

Redmi Note 10 5G olduğu iddia edilen telefon için bilgiler, genelde sızıntıların ortaya çıktığı Weibo’dan geldi. Bu sebeple sızan bilgiler oldukça güvenilir diyebiliriz. Bununla birlikte, listelenen özellikler ile yakın zamanda duyurulan Xiaomi Redmi Note 10 5G arasında küçük bir tutarsızlık var.

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Hala aynı tasarıma, 6.5 inç 90Hz IPS ekrana, 5.000 mAh bataryaya ve 48MP ana kameraya sahip ancak listedeki şarj hızı 22.5W. Telefonun global versiyonu ise 18W ile duyurulmuştu.

Bu, TENAA’nın telefonun Çin versiyonunu onayladığı anlamına gelebilir. Bu nedenle bir Çin sürümü yaklaşıyor diyebiliriz. Ya da liste, genellikle 18W özellikli telefonlarla birlikte verilen şarj cihazından bahsediyor olabilir.

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Xiaomi, tüm modelleri için ayrı şarj cihazları yapmak yerine en popüler 22,5 W şarj cihazını göndererek masrafları azaltmak gibi bir hamlede bulunuyor olabilir. Söylentilerin doğru olup olmadığını zaman gösterecek. Ancak liste küresel birimlerin vadedilen nisan sürümüyle aynı zamana denk geliyor. Henüz şirket tarafından resmi bir bilgi yok. Ancak cihaz TENAA listesinde karşımıza çıktıysa resmi bir haber için çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacağız gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Xiaomi
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