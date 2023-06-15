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Ya Çok Seversen'den ilk tanıtım! Ya Çok Seversen konusu ne, oyuncuları kimler? Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan başrolde!

15.06.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ya Çok Seversen dizisinden ilk tanıtım geldi. Yakında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizinin başrollerinde ünlü oyuncular Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer alıyor. Ay Yapım’ın üstlendiği Ya Çok Seversen'in yayın tarihi de belli oldu. Peki, Ya Çok Seversen konusu ne, oyuncuları kimler? Ya Çok Seversen ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

Ya Çok Seversen'den ilk tanıtım! Ya Çok Seversen konusu ne, oyuncuları kimler? Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan başrolde!

Ya Çok Seversen dizisi için geri sayım başladı. Yaz dizilerinden biri olan Ya çok Seversen'in senaristliğini Kürbra Sülün, yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Krem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı başrolde buluşturan Ya Çok Seversen'in konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar merak edildi. İşte Ya Çok Sversen dizisi hakkında detaylar...

YA ÇOK SEVERSEN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz sezonu dizilerden olan Ya Çok Seversen ilk tanıtımı sonrası dikkat çekti. Ya Çok Seversen 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek.

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini anlatmaktadır.

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCULARI

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi isimler yer alıyor.

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