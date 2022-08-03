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Yabancı Damat’ın Esra’sı değişimiyle hayranlarını şaşırttı! Yeliz Akkaya şimdilerde o popüler dizide oynuyor!

03.08.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeliz Akkaya, yaklaşık 15 yıl önce sona eren Yabancı Damat dizisinde Esra rolünü oynadı. Akkaya bu diziden sonra da dönem dönem ekran önüne gelmeye devam etti. Şimdi ise son haliyle göze çarptı.

Yabancı Damat’ın Esra’sı değişimiyle hayranlarını şaşırttı! Yeliz Akkaya şimdilerde o popüler dizide oynuyor!

Yabancı Damat'ın Esra'sı Yeliz Akkaya şimdilerde popüler dizide rol alıyor. Oyuncu kimliğiyle öne çıkan isim, son haliyle dikkat çekti.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Yeliz Akkaya 2003 yılından beri dönem dönem farklı projelerle ekran önüne geldi.

Yabancı Damat’ın Esra’sı değişimiyle hayranlarını şaşırttı! Yeliz Akkaya şimdilerde o popüler dizide oynuyor!

Akkaya şimdi ise Duy Beni dizisinde Suzan rolü ile izleyici karşısına çıktı.

Yabancı Damat’ın Esra’sı değişimiyle hayranlarını şaşırttı! Yeliz Akkaya şimdilerde o popüler dizide oynuyor!

6 Aralık 1981 İstanbul doğumlu Yeliz Akkaya 41 yaşındadır.

Yabancı Damat’ın Esra’sı değişimiyle hayranlarını şaşırttı! Yeliz Akkaya şimdilerde o popüler dizide oynuyor!

Mankenlik, oyunculuk, reklam oyunculuğu yaptı.

Yabancı Damat’ın Esra’sı değişimiyle hayranlarını şaşırttı! Yeliz Akkaya şimdilerde o popüler dizide oynuyor!

İlk oyunculuk tecrübesini 2002'de yayınlanan "Hızma" dizisi ile edindi.

YELİZ AKKAYA FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 - Kalbim Ege'de Kaldı (Fatma Naz KÜRÜK) (TV Dizisi)
2015 - Geçmiş (Şule) (Sinema Filmi)
2013 - Vicdan (Elif) (TV Dizisi)
2013 - Meryem (Ayla) (Sinema Filmi)
2011 - 2012 - Küçük Hanımefendi (Nüveyre) (TV Dizisi)
2011 - 2012 - Farklı Desenler (Efsun / Pınar) (TV Dizisi)
2010 - Karadağlar (Eleni) (TV Dizisi)
2010 - Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (Serap) (TV Dizisi)
2010 - Gönül Ferman Dinlemiyor (Gülay) (TV Dizisi) 2010
2009 - Aşk Üçgeni (Selin) (TV Filmi)
2007 - O Kadın (Yeşim'in arkadaşı ) (Sinema Filmi)
2006 - 2008 - Binbir Gece (Melek Ataman) (TV Dizisi)
2004 - Yabancı Damat (Esra Akman) (TV Dizisi)
2004 - Azize (Azize) (TV Dizisi)
2003 - Melek (Melek - 2) (TV Dizisi)

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Anahtar Kelimeler:
yabancı damat yeliz akkaya
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