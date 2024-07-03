Yabancı turistin Türkiye tatili sosyal medyada gündem oldu! 200 Euro'yu Türk lirasına verdi... Bir deste parayı bir günde bitirdi

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda yabancı bir turist Türkiye seyahatinin bir gününü paylaştı.

Türkiye'de bir güne 200 Euro'yu TL'ye çevrirerek yaklaşık 7000 TL ile başlayan turistin gün sonunda ise 100 TL'si kaldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben 2 saatte bitiririm. 7 bin TL para mı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bitmeyecek bir para değil. 2000 euro'da biter. Önemli olan bunu bitirebilecek kadar para kazanmak. Kaç kişi harcayabiliyor bu kadar parayı bir günde?" yorumunda bulundu.







