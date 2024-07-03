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    4. Yabancı turistin Türkiye tatili sosyal medyada gündem oldu! 200 Euro'yu Türk lirasına verdi... Bir deste parayı bir günde bitirdi

    Yabancı turistin Türkiye tatili sosyal medyada gündem oldu! 200 Euro'yu Türk lirasına verdi... Bir deste parayı bir günde bitirdi

    03.07.2024 08:07
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.07.2024 08:07
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    Sosyal medyada bir turistin Türkiye tatilini anlattığı paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Türkiye tatilinin pahalılığından dert yanan bir kişi 200 Euro ile güne başladı. Gece sonunda ise cebinde sadece 100 Türk Lirası kaldı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda yabancı bir turist Türkiye seyahatinin bir gününü paylaştı.

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    Türkiye'de bir güne 200 Euro'yu TL'ye çevrirerek yaklaşık 7000 TL ile başlayan turistin gün sonunda ise 100 TL'si kaldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben 2 saatte bitiririm. 7 bin TL para mı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bitmeyecek bir para değil. 2000 euro'da biter. Önemli olan bunu bitirebilecek kadar para kazanmak. Kaç kişi harcayabiliyor bu kadar parayı bir günde?" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya turist tatil
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