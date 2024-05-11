'Yabancı uyrukluların sağlık giderlerini Sağlık Bakanlığı karşılayacak' haberlerine yanıt geldi!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; "Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla Türkiye’ye gelen en fazla 7 bin yabancı hastanın tedavi giderleri ücretsiz olacak." Bu karar ile ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu açıklama yaptı.

Köroğlu şu ifadeleri kullandı;

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle,SB hastanelerinde ve devlet üniversitesi hastanelerinde tedavi edilecek olan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı onayıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu hastaların (yılda en fazla 7 bin kişi), tedavi süreçlerinde ki sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Başta Gazze olmak üzere kardeş coğrafyalardan gelecek olan hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştıracak olan bu CB kararının başka bir amacı yoktur.

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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle,SB hastanelerinde ve devlet üniversitesi hastanelerinde tedavi edilecek olan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı onayıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu hastaların (yılda en fazla 7 bin kişi), tedavi süreçlerinde ki… pic.twitter.com/pGBGUJfa4y — Ahmet Selim Köroğlu (@aselimkoroglu) May 11, 2024







