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  4. 'Yabancı uyrukluların sağlık giderlerini Sağlık Bakanlığı karşılayacak' haberlerine yanıt geldi!

'Yabancı uyrukluların sağlık giderlerini Sağlık Bakanlığı karşılayacak' haberlerine yanıt geldi!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.05.2024 19:11
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Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan bir karar gündem olmuştu. 'Türkiye’ye gelen en fazla 7 bin yabancı hastanın tedavi giderleri ücretsiz olacak' kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu konuyla ilgili açıklama yaptı.

'Yabancı uyrukluların sağlık giderlerini Sağlık Bakanlığı karşılayacak' haberlerine yanıt geldi!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; "Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla Türkiye’ye gelen en fazla 7 bin yabancı hastanın tedavi giderleri ücretsiz olacak." Bu karar ile ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu açıklama yaptı.

Köroğlu şu ifadeleri kullandı;

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle,SB hastanelerinde ve devlet üniversitesi hastanelerinde tedavi edilecek olan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı onayıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu hastaların (yılda en fazla 7 bin kişi), tedavi süreçlerinde ki sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.
Başta Gazze olmak üzere kardeş coğrafyalardan gelecek olan hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştıracak olan bu CB kararının başka bir amacı yoktur.
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı yabancı
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