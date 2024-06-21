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    4. Yabancı ve Türk erkeklerini kıyasladı! "Neden Türk bir erkekle olmuyorum?" sorusunun cevabını verdi... "Saygı görüyorum''

    Yabancı ve Türk erkeklerini kıyasladı! "Neden Türk bir erkekle olmuyorum?" sorusunun cevabını verdi... "Saygı görüyorum''

    21.06.2024 15:06
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.06.2024 15:06
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Türk erkekleri ile yabancı erkekleri karşılaştıran bir kadın yabancı erkekleri tercih ettiğini söyledi. Türk erkeklerinin partnerlerine saygı duymadığını dile getiren kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları genç kadına hak verirken bazıları ise tepki gösterdi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kadın ikili ilişkilere dair yaptığı açıklamalarla kullanıcıların ilgisini çekti. Türk erkekleri ve yabancı erkekleri karşılaştıran genç kadın, "Neden yabancı birisiyle beraberdim ve neden Türk erkekleriyle date'i bıraktım burada bunu anlatmak istiyorum. Çok tehlikeli bir mecra olduğunu biliyorm ama umrumda değil. Ben turizmde çalışıyordum ve maalesef ki bunu kıyaslamaya başlıyorsunuz. Yabancı erkekler de var Türk erkekleri de var. İkisini de kıyaslamaya başladım. Yabancılara bakıyorum eşlerine saygı duyuyorlar. Dedim ki neden denemiyorum?" dedi.

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    Türk erkeklerinin çıkarımlarına tepki gösterdiğini ifade eden genç kadın, "Türk erkeklerinden biriyle flört ediyordum. Drama var, yalan var, kurnazlık var. Başka kadın var 3. kişiler var ya her şey var. Yabancı bir erkekte bunu görmediğim için tabii ki yönelimim onlara oldu. Ben bunu söyleyince Türk erkekleri beni çok linç ediyor." diye konuştu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının bazıları gönderiye, "Her harfine kadar doğru" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Türk erkeklerine haksızlık yapmış" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
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