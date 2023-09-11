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Yabani dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Yabani dizisi konusu ve oyuncuları

11.09.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabani dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Yabani her hafta salı akşamları izleyici karşısına çıkacak. Dizinin oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Fox TV'de yayınlanacak olan Yabani de başrolleri Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert paylaşıyor. Peki, Yabani dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Yabani dizisi konusu ve oyuncuları için araştırmalar giderek hızlanıyor. Yeni sezon dizileri bir bir izleyici karşısına çıkmaya başladı. Yabani de bu diziler arasında yer alıyor. Yabani, köklü bir aileden kaçırılıp sokakta yaşam mücadelesi ile başlayan bir hayatın malikaneye uzanma yolculuğunu konu alıyor.

YABANİ DİZİSİ OYUNCULARI

Yabani dizisi oyuncuları arasında Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol yer alıyor.

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YABANİ DİZİSİ KONUSU

Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut’la kendine bir aile kurmuştur. Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir. Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar.

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Tek dertleri Umut’un tedavisidir. Umut’un yürüyebilmesi için “Mucize Doktor” diye reklamı yapılan yabancı bir doktora umut bağlamışlardır. Ancak bu doktor yılda bir kez Türkiye’ye gelmekte ve sadece o gün sınırlı sayıda hasta görmektedir. Ve muayene ücreti bu çocukların hayatlarında bir arada görmedikleri bir meblağdır. Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz’la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz…

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