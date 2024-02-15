Yabani'nin güzeli Rojbin Erden davet tarzıyla geceye damga vurdu! Derin dekoltesiyle büyüledi

Şimdilerde Yabani dizisindeki performansıyla adından söz ettirmeyi başaran

Rojbin Erden güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim son olarak katıldığı bir davetteki tarzıyla gündem oldu.

Geceye siyah elbisesiyle damga vuran Rojbin Erden derin sırt ve göğüs dekoltesiyle adeta nefes kesti.

Ünlü ismin cesur tarzına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Büyüleyici bir güzellik', 'Güzelliği çok başka boyutta' gibi yorumlar yapıldı.

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rojbin Erden, modellik ve oyunculukla uğraşıyor.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü mezunu olan ünlü isim, ilk kez SHOW TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinde oyunculuk deneyimi yaşadı.









