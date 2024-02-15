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  4. Yabani'nin güzeli Rojbin Erden davet tarzıyla geceye damga vurdu! Derin dekoltesiyle büyüledi

Yabani'nin güzeli Rojbin Erden davet tarzıyla geceye damga vurdu! Derin dekoltesiyle büyüledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2024 11:54 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Halit Özgür Sarı, Simay Barkas ve Dolunay Soysert'in başrolünde yer aldığı Yabani dizisinde rol alan genç yıldız Rojbin Erden başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Son olarak özel bir geceye katılan Erden, davet tarzıyla nefes kesti. Ünlü isim iddialı tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Yabani'nin güzeli Rojbin Erden davet tarzıyla geceye damga vurdu! Derin dekoltesiyle büyüledi

Şimdilerde Yabani dizisindeki performansıyla adından söz ettirmeyi başaran
Rojbin Erden güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim son olarak katıldığı bir davetteki tarzıyla gündem oldu.

Geceye siyah elbisesiyle damga vuran Rojbin Erden derin sırt ve göğüs dekoltesiyle adeta nefes kesti.

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Ünlü ismin cesur tarzına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Büyüleyici bir güzellik', 'Güzelliği çok başka boyutta' gibi yorumlar yapıldı.

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1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rojbin Erden, modellik ve oyunculukla uğraşıyor.

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İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü mezunu olan ünlü isim, ilk kez SHOW TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinde oyunculuk deneyimi yaşadı.

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Youtube


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Anahtar Kelimeler:
Rojbin Erden sosyal medya Oyuncu
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